"Прощай, Боря!": народный артист РФ Борис Невзоров умер от COVID-19

В возрасте 72 лет от последствий коронавирусной инфекции скончался Народный артист РФ Борис Невзоров. Трагическое известие сообщили коллеги актёра по Малому театру.

Всё произошло молниеносно: несколько часов назад появилась новость об отмене спектаклей с участием Бориса Георгиевича. Позже пришло трагическое сообщение.

"Прощай, Боря… Царствие небесное", — написала в своём микроблоге актриса Ирина Коренева, которая работала на одних проектах с Невзоровым. "Невзоров умер… Клюев… Теперь Борис Невзоров. Две глыбы Малого театра ушли…" — поделился печальным известием артист МХАТа Дмитрий Корепин.

Борис Невзоров, который недавно стал отцом, не оставлял работу в театре, несмотря на преклонный возраст. Он также был востребован в кино, участвуя во многих кинопроектах. Широкому зрителю актёр знаком по таким сериалам, как "Каменская", "София", "Последний министр", "Ищейка",

Борис Георгиевич, проигравший в схватке с COVID-19, несколько лет назад нашёл счастье в личной жизни. Он закрутил роман с 45-летним бухгалтером Еленой Хрипуновой. В начале 2021 года у гражданских супругов родилась дочь Анастасия. Наследницу Борис Георгиевич назвал в честь своей второй жены, трагически ушедшей из жизни около тридцати лет назад.

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