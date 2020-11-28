70-летний Борис Невзоров готовится стать отцом

Актёр станет родителем, несмотря на преклонный возраст.

Артист театра и кино рассказал, что "самоизолировался" на даче со своей 45-летней возлюбленной Еленой Хрипуновой, с которой работает в театре. Женщина трудится учреждении культуры бухгалтером.

Артист поиронизировал по этому поводу, отмечая, что продуктивно провёл карантин.

У народного артиста уже есть двое детей (он был официально женат три раза), а вот для Елены это будет первый опыт материнства.

Борис Георгиевич объяснил, что он не жалуется на безденежье, так как Малый театр, несмотря на прекращение работы, стабильно выплачивает своим сотрудникам заработную плату.