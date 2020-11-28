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70-летний Борис Невзоров готовится стать отцом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр станет родителем, несмотря на преклонный возраст.

70-летний Борис Невзоров готовится стать отцом

Артист театра и кино рассказал, что "самоизолировался" на даче со своей 45-летней возлюбленной Еленой Хрипуновой, с которой работает в театре. Женщина трудится  учреждении культуры бухгалтером.

Артист поиронизировал по этому поводу, отмечая, что продуктивно провёл карантин.

У народного артиста уже есть двое детей (он был официально женат три раза), а вот для Елены это будет первый опыт материнства.

Борис Георгиевич объяснил, что он не жалуется на безденежье, так как Малый театр, несмотря на прекращение работы, стабильно выплачивает своим сотрудникам заработную плату.

"По животу вроде будет девочка, а там посмотрим. Ждём! У Лены уже возраст, 45, а для неё это будет первый ребёнок. У нас хороший врач. Дай Бог, все сложится хорошо. Мы счастливы!", — сказал Невзоров в интервью "Экспресс-газете".

Автор: Елена Былкина
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