Съёмки "Звёзд в Африке-2" оказались сорваны из-за мощного урагана

В съёмочный процесс второго сезона телешоу "Звёзды в Африке" вмешалась стихия. Сильнейший ветер с проливным дождём почти полностью разрушил лагерь звёздных участников, расположенный на реке Лимпопо.

Стихия полностью уничтожила зону отдыха, где знаменитости проводили время между съёмками: был оборван тент, сломались заграждения и опорные конструкции, предметы мебели, сообщает Starhit.

Эмоциями поделилась ведущая шоу Ольга Бузова, которая решила успокоить своих поклонников.

"Сегодня у нас случился кошмар на площадке, но я не могла пропасть из stories, чтобы вы не переживали. Именно поэтому устроила "Вопрос/Ответ", — написала артистка в своём Instagram.

Съёмки шоу в результате временно оказались сорваны. Чтобы восстановить разрушенное ураганом, организаторам нужно будет потратить не один день.

Сообщается, что сами звёзды не пострадали от удара стихии, хотя некоторые из них очень испугались, особенно юная блогер Валя Карнавал.

Шоу должно появиться в эфире телеканала ТНТ 27 февраля.

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