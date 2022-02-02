EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Новый образ Бузовой фанаты назвали "колхозом"

Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Бузова часто выкладывает фото и видео из своих поездок. Сейчас артистка находится на съёмках шоу "Звёзды в Африке-2", и теперь в её Instagram часто появляются посты и сторис с красотами южной Африки.

Новый образ Бузовой фанаты назвали "колхозом"

Но чаще всего остального Бузова по традиции выкладывает изображения себя самой, только теперь в африканских пейзажах. Образы для съёмок для телеведущей создают стилисты, так что у поклонников они ничего, кроме восторгов, не вызывают.

Но последнее видео не понравилось даже самым преданным фанатам певицы, которые назвали её наряд "колхозом".

"Я думала, я жить без него не могу, а оказалось — показалось", — говорит артистка в мини-клипе.

На нём знаменитость, одетая в джинсовую мини-юбку и укороченный топ цвета хаки походкой соблазнительницы идёт по саванне. Волосы Бузовой стилисты подняли наверх и закрутили в тугие локоны, а наряд дополнили крупной блестящей бижутерией: ободком, колье и серьгами. Всё это вместе с ярким макияжем не понравилось подписчикам.

"Боже, ну что за походка гопника!", "Какой колхоз", "Лифчик надеть забыли", "Хуже некуда", "Лифан забыла одеть, Бузова", "С такой повязкой и причёской на голове вы мне напомнили продавщицу с рынка", "Я думала, что на второй сезон стилиста поменяют, а оказалось — показалось", — иронично написали пользователи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ольга Бузова показала, как проходят съёмки в Африке
Автор: Светлана Нерадовская
Темы ольга бузова
Новости
Новый образ Бузовой фанаты назвали "колхозом"
Кулеба исключил возможность особого статуса Донбасса
Микробиолог рассказала о суперспособности жителей Лапландии
Песков раскритиковал НАТО за обман и обратил внимание на слова Путина
Песков заявил о непричастности РФ к утечке ответов США и НАТО по безопасности
Песков отреагировал на сравнение РФ с лисой в курятнике, данное Белым домом
Петербург ожидает пик заболеваемости COVID-19 к 15 февраля
Андрей Разин рассказал, как стал крёстным отцом Березовского
Слуцкий назвал хамством сравнение России, данное Псаки и Блинкеном
Ольга Бузова показала себя с лучшей стороны: "Акцент на пятой точке"
Последние материалы
Арест как способ шантажа – в Совете Федерации обсудили дело Ольги Миримской
Песков раскритиковал НАТО за обман и обратил внимание на слова Путина
Песков заявил о непричастности РФ к утечке ответов США и НАТО по безопасности
Песков отреагировал на сравнение РФ с лисой в курятнике, данное Белым домом
Петербург ожидает пик заболеваемости COVID-19 к 15 февраля
Андрей Разин рассказал, как стал крёстным отцом Березовского
Слуцкий назвал хамством сравнение России, данное Псаки и Блинкеном
Ольга Бузова показала себя с лучшей стороны: "Акцент на пятой точке"
Эффективность российского здравоохранения упала ниже плинтуса
Жительницу Свердловской области заподозрили в убийстве 9-месячного сына
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Премьер Великобритании оконфузился на встрече с президентом Украины
Мир. Новости мира
Премьер Великобритании оконфузился на встрече с президентом Украины
Шоу-бизнес
Коллеги Куравлёва проигнорировали церемонию прощания с артистом
Здоровье
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
Юрий Носовский Территориальная оборона "Незалежной" — это путь к махновщине XXI века Юрий Носовский Любовь Степушова Почему Бразилия стала важным игроком украинских событий Любовь Степушова Усам Оздемиров Вторжения не будет — на горе англосаксам Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
В Канаде объяснили, как Путин "устроил" протесты дальнобойщиков
Общество
Запашный высказался об инциденте с ребёнком в вольере у медведя
Доктор Берг назвал 7 основных симптомов проблем с почками
Здоровье
Доктор Берг назвал 7 основных симптомов проблем с почками
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников