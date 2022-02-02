Новый образ Бузовой фанаты назвали "колхозом"

Певица и телеведущая Ольга Бузова часто выкладывает фото и видео из своих поездок. Сейчас артистка находится на съёмках шоу "Звёзды в Африке-2", и теперь в её Instagram часто появляются посты и сторис с красотами южной Африки.

Но чаще всего остального Бузова по традиции выкладывает изображения себя самой, только теперь в африканских пейзажах. Образы для съёмок для телеведущей создают стилисты, так что у поклонников они ничего, кроме восторгов, не вызывают.

Но последнее видео не понравилось даже самым преданным фанатам певицы, которые назвали её наряд "колхозом".

"Я думала, я жить без него не могу, а оказалось — показалось", — говорит артистка в мини-клипе.

На нём знаменитость, одетая в джинсовую мини-юбку и укороченный топ цвета хаки походкой соблазнительницы идёт по саванне. Волосы Бузовой стилисты подняли наверх и закрутили в тугие локоны, а наряд дополнили крупной блестящей бижутерией: ободком, колье и серьгами. Всё это вместе с ярким макияжем не понравилось подписчикам.

"Боже, ну что за походка гопника!", "Какой колхоз", "Лифчик надеть забыли", "Хуже некуда", "Лифан забыла одеть, Бузова", "С такой повязкой и причёской на голове вы мне напомнили продавщицу с рынка", "Я думала, что на второй сезон стилиста поменяют, а оказалось — показалось", — иронично написали пользователи.

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