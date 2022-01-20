Бузова не пригласила сестру на свой день рождения в Сочи

Певица и телеведущая Ольга Бузова решила отпраздновать свой 36-й день рождения в Сочи в компании самых близких, к которым она в этот раз не отнесла свою родную сестру Анну.

Поездку «поющая ведущая» организовала для друзей сама, попросив их взять с собой только тёплые вещи и минимум нарядных. Бузова не сообщила, куда они летят на частном самолёте, решив устроить для приглашённых сюрприз.

Как пишет Starhit, в числе приглашённых на отдых у моря по случаю дня рождения Бузовой оказалось несколько её подруг и пиар-директор, а сестры среди них не оказалось. Вопросы поклонников, почему она не пригласила сестру, звезда пока оставляет без ответа.

Но создаётся ощущение, что страдать Бузовой сейчас просто некогда, настолько активно она отдыхает в январе. Новогодние каникулы она провела в Куршевеле, катаясь на лыжах, а сейчас она вместе с подругами с удовольствием посещает рестораны и развлекательные заведения Сочи и Красной Поляны, воплощая в жизнь свой любимый девиз: «Жизнь одна, кайфуйте!».

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