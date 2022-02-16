Волочкова обвинила бывшего возлюбленного в меркантильности и мелочности

Личная жизнь балерины Анастасии Волочковой такая насыщенная, что поклонники не успевают следить за чередой мужчин, которые то и дело появляются в жизни артистки. Вот только отношения с ними становятся у танцовщицы всё короче и короче.

Роман с последним из них, Сергеем Кузнецовым, с которым балерина познакомилась на шоу "Давай поженимся!", продлился всего месяц. Пара красиво отдохнула на Мальдивах, выкладывая массу романтических снимков на фоне океана, а после возвращения в Москву произошёл разрыв отношений.

Расставание пары прошло не слишком красиво, пишет Teleprogramma.pro. Сначала Волочкова говорила, что несмотря на разрыв, Сергей останется для неё самым дорогим человеком, и она никому не позволит его обижать. Но потом начала делать это сама, осознав, что расставание является окончательным.

Обиженная балерина обвинила бывшего возлюбленного во многих грехах. Она рассказала, что отдых на Мальдивах прошёл полностью за её счёт, обойдясь ей в 20 миллионов рублей.

"Сама оплачивала все расходы, включая его сигареты и вино. Для меня это не очень приятный момент, я не люблю нести на своих плечах мужчин, хотя неоднократно это делала", — пожаловалась подписчикам звезда.

Потом, как утверждает Волочкова, её мужчина почувствовал вкус славы, начал с удовольствием снимать и сниматься для Instagram, хотя до знакомства со звездой у него там было всего 20 подписчиков. Артистка пожаловалась, что он "лез в её прямые эфиры", хотя она сама приглашала его туда для разговоров, потому что об этом просили фанаты.

В завершение Волочкова решила унизить бывшего бойфренда, пользуясь тем, что он никак не комментирует их расставание, сказав, что не хочет выставлять экс-возлюбленную в некрасивом свете.

"Я ему объясняю, что если мне и платят, то за то, что я Анастасия Волочкова! И тут же получаю ответ: "Так моя жизнь тоже интересна людям!". Сережа, а ты не знаешь, с какой поры твоя жизнь стала интересна людям? С тех самых, как я выложила первое совместное фото! А ты как был банщиком, так им и останешься", — язвительно отметила Волочкова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен