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Автор Светлана Нерадовская

Проклова не возражает увидеть новую избранницу бывшего мужа в их общем доме

Шоу-бизнес

Актриса Елена Проклова прожила вместе со своим бывшим мужем, бизнесменом Андреем Тришиным, 30 лет. Но в 2015 году супруги приняли решение развестись, потому что чувства между ними угасли. Проклова призналась, что не хотела продолжать жить одной семьёй с мужем просто "по привычке, из удобства", так, как это делают многие пары, — продолжать быть вместе, не замечая друг друга.

Проклова не возражает увидеть новую избранницу бывшего мужа в их общем доме

"К этому времени часто место любви занимает накопленное раздражение, но люди к этому привыкают и считают нормальным. А я нет. Я считаю, что все должно быть по-настоящему. Никто не виноват, если любовь уходит", — призналась Проклова, которую цитирует Starhit.

Однако после развода актриса и её бывший супруг по-прежнему живут вместе в большом загородном доме, который обустраивали сообща. Проклова сказала, что не возражает, если её бывший муж решит заново устроить свою личную жизнь и приведёт в их общий дом новую возлюбленную.

"Я пообещала до конца своих дней соблюдать его интересы, быть рядом в беде и радости. И я не хочу пробовать никаких новых отношений. Наконец-то настал возраст, когда все время можно посвятить себе. Если он захочет семью — пожалуйста. Есть второй дом на этом же безграничном участке — туда и приведет", — сказала знаменитость.

Во всех интервью Проклова говорит, что бывший супруг по-прежнему является для неё самым родным человеком, которому она искренне желает счастья.


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Почему Елена Проклова хочет, чтобы бывший муж привел в их дом новую жену
Автор: Светлана Нерадовская
Темы елена проклова
Новости
Проклова не возражает увидеть новую избранницу бывшего мужа в их общем доме
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