Почему Елена Проклова разоткровенничалась

Актриса Елена Проклова оказалась в эпицентре скандала после того, как в эфире НТВ раскрыла Лере Кудрявцевой свой "секрет на миллион" — рассказала о том, что ее, 15-летнюю, на протяжении двух лет развращал "известный актер".

Обвинения в желании пропиариться на модной теме харассмента заставили актрису объясниться. В интервью КП она пояснила, что своим откровением хотела "уберечь молоденьких девочек от этого… средневековья". При этом, по словам Прокловой, она осознавала, какую именно реакцию вызовут ее слова:

"В моём возрасте начинаешь думать уже не о себе, не о том, что о тебе скажут люди, а о том, как помочь кому-то ещё", — сказала она.

И ей вновь многие не поверили. "А был ли мальчик?" или история выдумана с целью громко (как всегда бывает с обвинениями в харассменте) заявить о себе?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Маргарите Кичеровой рассказал врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг.

Читайте начало интервью:

Психотерапевт: Проклова прокатилась на волне хайпа

Хайп на теме харассмента: чем это чревато для женщин

— Я считаю, что "мальчик" был.

И в этом ничего ужасного, страшного, уголовного — за давностью лет — нет. А вот то, что она об этом заговорила спустя полвека..

Конечно, с одной стороны — это дань моде, с другой, возможно, речь идет о каких-то достаточно высоких гонорарах, которые бы могли ее подержать, поскольку, в общем-то, сейчас такой возраст, что она снимается реже, чем, хотелось бы.

Каждый из нас чувствует, когда к нему угасает интерес. А у актеров, актрис это больная тема. И конечно, очень многие переживают, впадают в депрессию, пытаются эту ситуацию изменить, но она, она естественная. Это сама по себе жизнь.

— А как вы думаете, Елена Игоревна могла что-то сделать тогда, в 15 лет, в 17?

— Несомненно, могла. Но по каким-то причинам не сделала. Возможно, у нее были крайне сложные отношения с матерью.

— А так и было, насколько я поняла, ее воспитывал дедушка.

— Ну, по-видимому, да. Как говорят психоаналитики, была эмоционально холодная мать, которой нельзя было рассказать это.

Девочкам льстит внимание взрослых мужчин

С другой стороны, я думаю, что девочке в 15 лет льстило внимание взрослого мужчины, красивого, обаятельного, известного. Кстати, она и сама этого не скрывает.

— Я думаю, любой девочке польстило бы внимание такого известного человека, не только юной Прокловой.

— Конечно. Могу сказать, что из десяти девочек девять бы согласились на это.

Кстати, именно поэтому появилось много разновозрастных браков.

И вот что интересно: разновозрастные браки оказываются гораздо более крепкими. Потому что когда кто-то в паре намного старше, он обеспечивает ту самую защиту партнеру, про которую говорят: мой дом — моя крепость.

Там возникает ситуация более умного, более опытного руководителя семейного корабля. То есть женщина чувствует себя под защитой.

А если речь идет о том, что женщина старше мужчины, ну, здесь тоже есть свои определенные механизмы, но они немножко другие.

И самое главное, что эта тенденция нарастает, хотя она тоже естественна. Например, поговорите со старшеклассницами, про их влюбленности первые, их кумиры часто преподаватели или какие-то люди постарше.

— Возьмем в качестве примера президента Франции Макрона и его жену Бриджит. Классический случай, правда?

— Классический. Еще мы можем говорить о Пугачевой и Галкине, о Бабкиной и так далее.

То есть у этого актера было довольно естественное влечение к юной девочке, а ее влечение к нему тоже было совершенно естественным.

Она могла не понимать ничего в сексуальном плане, она еще не проснулась, у нее еще уровень гормонов достаточно низкий для того, чтобы тело ощущало. Но морально — это не имеет отношения к гормонам — девочки всегда тянутся к состоявшимся мужчинам, у которых есть стержень, которые сделали карьеру, представляют собой интерес для окружающих людей.

— Но что привлекает взрослых мужчин в юных девочках? То есть он прекрасно понимает, что она не созрела…

— Ей рано, поэтому часто происходит не сексуальное насилие, а вот именно то, что попадает под уголовную статью о развращении.

— То есть примерно то, что, по словам Елены Прокловой, произошло с ней?

— Да, то, что описывала Елена Игоревна. Потому что самого факта насилия не было, а были развратные действия, как закон классифицирует.

Что делать, если насилие или домогательство произошло в таком раннем возрасте?

Во-первых, ребенок должен открыться. То есть у него должны быть доверительные отношения с кем-то из взрослых.

Во-вторых, здесь очень помогает работа с психологом, который "разрулит" отрицательные моменты, возникающие в психике, в понимании ситуации.

Ведь когда речь идет о созревшем человеке в сексуальном плане, уже просыпаются какие-то чувства, эмоции. А когда речь идет об инфантильном подростке, то у него возникает чувство обиды, негативные эмоции. И это откладывается на психике, то есть человек получает психотравму.

А с психотравмой нужно работать обязательно с психологом.

— А стоит ли вообще говорить о психотравме, полученной подобным образом?

— Говорить надо. Но только со специалистом, с человеком, который реально поможет и не осудит. Не стоит это выносить на суд общественности.

Случай с Прокловой — лучшее тому подтверждение. Она поделилась, ее осудили и закидали камнями.

Мало того, поскольку речь идет о каких-то неясных подозрениях, начинают называть те или иные фамилии, и это все очень обидно потомкам и членам семьи.

А вот если бы она этим поделилась, скажем, не публично на каком-то ток-шоу, а рассказала бы, скажем, компетентному психологу, психотерапевту, может быть, даже священнику на исповеди, вот это бы принесло ей моральное облегчение.

— А может быть, она хотела сделать что-то хорошее для тех, кто пострадал, но молчит об этом?

— Я не думаю. Слишком демонстративно преподнесено это всё.