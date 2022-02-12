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Автор Елена Былкина

Подруга Евгении Брик рассказала о последних днях жизни актрисы

Шоу-бизнес

Евгения Брик героически боролась с онкологией. Звезда фильмов "Стиляги" и "Географ глобус пропил" в последние дни жизни умудрялась проявлять заботу о близких.

Подруга Евгении Брик рассказала о последних днях жизни актрисы

Несмотря на съедающий актрису рак, Евгению Брик беспокоила судьба её близких. Артистка не поддавалась унынию и всегда проявляла деятельное участие в жизни тех, кто её окружал.

О стойкости подруги рассказала приятельница Брик телеведущая Дарья Златопольская. Эгоизм, по словам подруги, совсем не был свойственен Евгении.

"Женя ни на секунду не впала в эгоистичное уныние. Всегда в разговоре старалась говорить не только о себе, всегда интересовалась моими делами, хотя какие могли быть мои новости по сравнению с тем, что происходило у нее. Ее мысли были о Валере, Зоечке, сестре Лере, маме — как трудно им, а не ей", — написала телеведущая в своём Instagram-аккаунте.

Супруге Валерия Тодоровского удавалось даже в самый непросто период своей жизни оставаться человечной, настоящей и искренней.

"И теперь, милая любимая Женечка, ты будешь, где захочешь — в Петербурге, в Москве. Ты будешь со своими любимыми", — адресовала подруге трогательные слова Златопольская.

Евгения Брик скрывала свою болезнь от посторонних. Люди лишь обращали внимание на болезненную худобу сорокалетней женщины. Короткую стрижку актриса носила, вероятно, вынужденно, так как лечение рака нередко проходит с помощью химеотерапии. Актриса скончалась в Лос-Анджелесе. У неё осталась 12-летняя дочь Зоя Тодоровская.

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Автор: Елена Былкина
Темы валерий тодоровский
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Подруга Евгении Брик рассказала о последних днях жизни актрисы
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