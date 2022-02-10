Милана Тюльпанова рассказала о травме сына в детском саду

Сын футболиста Александра Кержакова и модели Миланы Тюльпановой получил закрытый перелом руки в детском саду.

Наследник тренера "Нижнего Новгорода" Александра Кержакова серьёзно травмировался в детском саду. Об инциденте рассказала мама пострадавшего малыша.

Ребёнок получил закрытый перелом руки, но Милана Тюльпанова не винит в случившемся персонал дошкольного учреждения.

"Всякое бывает, он ребенок. Дети часто не слушаются. Убежал от преподавателя и упал", — цитирует слова Миланы Телеканал "360".

Наследнику футболиста наложили гипс. Мальчик уже чувствует себя хорошо и находится дома.

Ранее Милану Тюльпанову возмутило предложение Кержакова содержать их сына на 27,5 тысячи рублей в месяц.

"Что имеем, то имеем, спасибо и на этом, как говорится", — написала Милана под постом про алименты Кержакова.

Ранее Тюльпанова заявляла, что до сих пор не смогла простить своего бывшего мужа и не хочет этого делать, учитывая, как повёл себя с ней футболист.

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