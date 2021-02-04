Экс-супруга Андрея Аршавина показала своё изуродованное лицо

Алиса Казьмина упрекнула недоброжелателей в том, что они пытаются на её имени поймать хайп.

Недавно в Сети поссорились Алиса Казьмина и Милана Тюльпанова. Поводом для ссоры стало подозрение экс-супруги Аршгавина в том, что Милана с тайной недоброжелательностью следит за её жизнью.

Тюльпанова резко высказалась в адрес Казьминой, объяснив ей, что у неё на фоне болезни, возможно, начались проблемы "с башкой".

Алиса решила прекратить словесные баталии, так как объяснила, что ей сейчас не до перепалок.

"Не надо устраивать хайп и провокацию, милые мои ненавистницы. Где надо в прессе Милана уже написала, высосав из пальца конфликт. На этом, думаю, все. Из уважения к моим детям не надо так. Те, кому я ненавистна, не надо писать гадости. У мамы болит голова, это правда. Особенно, когда она читает такое", — написала Казьмина в своём микроблоге.

Пост сопровождает фотография, на которой запечатлено лицо женщины, поражённое аутоимунным некрозом. На снимке заметно, что больше всего у Алисы пострадал нос. Его журналистка всегда прикрывает полоской фотошопа или рукой.