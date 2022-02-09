Иван Ургант пошутил о длинном столе на встрече Путина и Макрона

Иван Ургант в своём вечернем шоу обратил внимание на чрезмерно длинный стол, за которым Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры.

Лидеры России и Франции побеседовали за белым пятиметровым столом. Расстояние между президентами, которые могли слышать друг друга с помощью специальных наушников, было воспринято как часть санитарного протокола.

Иван Ургант объяснил, как ему представляется такая форма дистанционного общения.

"Такой длинный стол — этот снимок делался на панорамную камеру. Понятно, почему. Потому что все-таки существует еще в мире вирус", — отметил шоумен.

Далее телеведущий продемонстрировал фотоколлаж, на котором стол ещё продлён, и Макрон сидит уже на улице.

Некоторые усмотрели в такой подаче переговоров особый символизм. Возникло предположение, что такая дистанция нужна была, чтобы показать пропасть между Россией и Западом.

В пользу данного мнения говорит и то, что через несколько часов в Киеве Макрона усадили за небольшой круглый стол, где он был вынужден надеть маску, чтобы общаться с Владимиром Зеленским.

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