EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Иван Ургант пошутил о длинном столе на встрече Путина и Макрона

Шоу-бизнес

Иван Ургант в своём вечернем шоу обратил внимание на чрезмерно длинный стол, за которым Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры.

Иван Ургант пошутил о длинном столе на встрече Путина и Макрона

Лидеры России и Франции побеседовали за белым пятиметровым столом. Расстояние между президентами, которые могли слышать друг друга с помощью специальных наушников, было воспринято как часть санитарного протокола.

Иван Ургант объяснил, как ему представляется такая форма дистанционного общения.

"Такой длинный стол — этот снимок делался на панорамную камеру. Понятно, почему. Потому что все-таки существует еще в мире вирус", — отметил шоумен.

Далее телеведущий продемонстрировал фотоколлаж, на котором стол ещё продлён, и Макрон сидит уже на улице.

Некоторые усмотрели в такой подаче переговоров особый символизм. Возникло предположение, что такая дистанция нужна была, чтобы показать пропасть между Россией и Западом.

В пользу данного мнения говорит и то, что через несколько часов в Киеве Макрона усадили за небольшой круглый стол, где он был вынужден надеть маску, чтобы общаться с Владимиром Зеленским.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Главная тема разговора Путина и Макрона
Автор: Елена Былкина
Темы иван ургант владимир путин эммануэль макрон владимир зеленский
Новости
Адвокат оценил обвинения Моргенштерна в пропаганде наркотиков из-за тату конопли
Дипломат Грызлов назвал происходящее на Украине худшим из возможных сценариев
Иван Ургант пошутил о длинном столе на встрече Путина и Макрона
Спортивный юрист: нельзя откладывать награждение призёров из-за допинг-тестов
Голову и руки человека нашли на мусороперерабатывающем заводе в Москве
Угрозы Запада по "Северному потоку-2" - это цирк шапито, заявили в МИД РФ
В ЕС договорились об антироссийских санкциях в случае "вторжения" на Украину
Бестемьянова высказалась о скандале с допинг-тестом фигуриста из РФ: "Ужасно"
Волочкова воссоединилась с бывшим бойфрендом: "Где ты их подбираешь?"
В МИД рассказали, как США шантажируют РФ на фоне украинского конфликта
Популярное
Мир. Новости мира
Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских

42-летняя украинка Елена Белозерская стала новой национальной героиней у себя на родине, потому что очень любит "убивать русских".

Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских
Политолог Баширов подвёл итог переговоров в Москве и Вашингтоне: хороший сигнал
Политика. Новости и аналитика
Политолог Баширов подвёл итог переговоров в Москве и Вашингтоне: хороший сигнал
Общество
Дмитрий Давыдов предложил способ борьбы с безответственными собачниками
Политика. Новости и аналитика
Кремль отреагировал на сообщение о размещении американских ракет на Украине
Александр Артамонов На Украине запахло "серой" Александр Артамонов Любовь Степушова Назван критический для Украины фактор в войне с Россией и Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Жизнь можно изменить с помощью гипноза Ирина Шлионская
Новости спорта
Тарасова осадила канадцев, призывающих убрать фигурное катание из ОИ из-за РФ
Здоровье
Медики назвали симптом при "омикроне", после которого тяжело дышать
Зеленский ответил на угрозу Лукашенко прекратить поставки ГСМ на Украину
Мир. Новости мира
Зеленский ответил на угрозу Лукашенко прекратить поставки ГСМ на Украину
Последние материалы
Дипломат Грызлов назвал происходящее на Украине худшим из возможных сценариев
Иван Ургант пошутил о длинном столе на встрече Путина и Макрона
Спортивный юрист: нельзя откладывать награждение призёров из-за допинг-тестов
Голову и руки человека нашли на мусороперерабатывающем заводе в Москве
Угрозы Запада по "Северному потоку-2" - это цирк шапито, заявили в МИД РФ
В ЕС договорились об антироссийских санкциях в случае "вторжения" на Украину
Бестемьянова высказалась о скандале с допинг-тестом фигуриста из РФ: "Ужасно"
Лех Валенса призвал готовиться к атаке на Москву
Волочкова воссоединилась с бывшим бойфрендом: "Где ты их подбираешь?"
Назван критический для Украины фактор в войне с Россией и Белоруссией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников