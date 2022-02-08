Стол Путина против стола Зеленского: когда размер имеет значение

После совещания за 5-метровым столом напротив президента России Владимира Путина Эмманюэль Макрон в Киеве увидел другую крайность.

Стол в Кремле для переговоров Владимира Путина

Владимир Зеленский усадил французского президента за небольшой круглый стол. За ним, глядя друг другу в глаза с расстояния в один метр, главы двух государств обсуждали Минские договоренности.

Какой месседж стоит за столом Путина, если он есть?

На Западе стол Зеленского не привлёк внимания, зато широко обсуждается массивный белый пятиметровый стол, за которым российский лидер начал проводить встречи один на один с иностранными высокопоставленными лицами. Посередине стола, как правило, лежит букет цветов.

Западные СМИ в этой связи рассуждают о фобии российского президента перед "ковидом", но вспомним, как недавно Путин стоял рядом с Си Цзиньпином на открытии Олимпиады в Пекине. И даже был готов к рукопожатию, которое, однако, было отменено по просьбе китайской стороны из-за "ковидных" ограничений.

Вторая версия говорит об "имперских" амбициях Путина. Приводятся сравнения с большой яркой палаткой Муаммара Каддафи, где он принимал гостей, внушительной картиной с изображением Китайской стены в кабинете Си Цзиньпина, на фоне которой он осуществляет свои видеозвонки, или с кабинетом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, в котором от пола до потолка громоздятся книжные шкафы, соперничая с библиотекой.

Поэтому появились предположения, что стол был демонстрацией силы, чтобы подчинить или подавить Макрона. Или даже выражением пренебрежения к нему. Однако в отношении недавнего другого гостя — Виктора Орбана, предположение о демонстрации силы или желании унизить сделать крайне трудно, потому что уж кто не пустит Украину в НАТО, так это венгерский премьер.

Макрон воспринял стол Путина как санитарный протокол

Что касается самого Эмманюэля Макрона, то он не заметил никакой конспирологии в связи с этим столом.

"Я воспринял это как санитарный протокол, который хотели навязать, но это совершенно не мешало обсуждению", — сказал глава французского государства. "Были маленькие микрофоны и наушники, так что мы прекрасно слышали друг друга", — добавил он.

Когда размер имеет значение

Однако, вероятно, Макрон очень удивился, когда по прибытии через несколько часов в Киев его усадили за крошечный стол, где он был вынужден одеть маску, чтобы общаться с Зеленским.

Стол для переговоров Владимира Зеленского

В имперских амбициями Киеве с таким столом заподозрить трудно, но и желанием поберечь собеседника — тоже, потому что по возвращении в Анкару с Украины неделю назад "ковидом" заболел турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Что же это тот случай, когда размер имеет значение.

Читайте по теме: Россия и Китай близки к решению вопроса о мировом господстве

Армия разгонит "майдан" в Канаде, но он уйдёт в Европу

Аргентина предложила РФ стратегическое партнёрство на "заднем дворе" США