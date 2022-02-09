Выяснилось, что произошло с дочерью Валерии: "Ситуация повторилась снова"

Иосиф Пригожин объяснял, что дочь певицы Валерии исчезла из публичного пространства из-за проблем со здоровьем. Стало известно, что в действительности приключилось с наследницей артистки.

Девушка неосознанно повторила судьбу матери, которая, жаловалась на рукоприкладство своего экс-супруга Александра Шульгина.

Сама Анна Шульгина объяснила, что ей довелось пережить.

"В 2021 году ужасающая ситуация, которая впервые случилась со мной, когда я ещё была ребёнком, а потом ещё несколько раз происходила в течение всей жизни, произошла снова. И то, что я на какое-то время ушла из социальных сетей, тоже было в какой-то степени вынуждено", — написала Анна в своём микроблоге.

Выяснилось, что дочь певицы столкнулась с домашним насилием со стороны возлюбленного. Анна твёрдо вознамерилась помогать таким же жертвам, как и она сама.

"Всегда публично выступаю за принятие закона о домашнем насилии, так как сама проходила через этот ад", — объяснила Шульгина.

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