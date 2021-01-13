Дочь Валерии пожаловалась на панические атаки

Девушка, которая начинает сценическую карьеру, рассказала о психологических проблемах.

Дочь певицы Валерии Анна, которая сменила имя, став Шеной Шульгиной, объяснила, что неврологические проблемы преследуют её с детства.

Девушка рассказала, что впервые подобные неприятности впервые дали о себе знать, когда ей было 10 лет. Тогда она столкнулась впервые с панической атакой. По словам Шены, проблема периодически напоминала о себе.

"Стартом послужил серьезный испуг и опасное поведение человека по отношению ко мне. Панические атаки приумножается со временем. То проходит, то накрывает", — рассказала Шульгина в интервью "Комсомольской правде".

Старшая дочь Валерии от брака с продюсером Александром Шульгиным объяснила, что у нее "не доходят руки" до лечения панических атак.

Она также рассказала, что перенесла несколько хирургических операций, однако не уточнила, чем была продиктована необходимость проведения операций.