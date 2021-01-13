Девушка, которая начинает сценическую карьеру, рассказала о психологических проблемах.
Дочь певицы Валерии Анна, которая сменила имя, став Шеной Шульгиной, объяснила, что неврологические проблемы преследуют её с детства.
Девушка рассказала, что впервые подобные неприятности впервые дали о себе знать, когда ей было 10 лет. Тогда она столкнулась впервые с панической атакой. По словам Шены, проблема периодически напоминала о себе.
"Стартом послужил серьезный испуг и опасное поведение человека по отношению ко мне. Панические атаки приумножается со временем. То проходит, то накрывает", — рассказала Шульгина в интервью "Комсомольской правде".
Старшая дочь Валерии от брака с продюсером Александром Шульгиным объяснила, что у нее "не доходят руки" до лечения панических атак.
Она также рассказала, что перенесла несколько хирургических операций, однако не уточнила, чем была продиктована необходимость проведения операций.
Всем известны такие симптомы коронавируса как кашель, потеря обоняния и лихорадка. Но иногда "ковид" проявляется иначе.