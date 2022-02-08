Внук Никулина объяснил, что происходит с могилой деда: "Всё равно"

Наследник Юрия Никулина переложил ответственность на сотрудников Новодевичьего кладбища за состояние могилы своего знаменитого деда.

Внук и тёзка звезды "Бриллиантовой руки" Юрий Никулин оказался не в курсе того, какая проблема возникла на месте захоронения именитого клоуна и артиста. Цирковой деятель был удивлён, когда услышал, что могила деда, которому в декабре прошлого года исполнилось сто лет со дня рождения, утопает в сугробах снега.

Он убеждён, что за состоянием могил должны следить работники Новодевичьего кладбища. Он отметил, что уборка захоронений входит в их обязанности.

Наследник артиста считает, что всему виной — непростые погодные условия.

"Сейчас погода весёлая — убирай, не убирай, всё равно. Если это возложено на сотрудников кладбища, то, наверное, они ждут, когда всё прекратится, и начнут убирать. Если этим занимаемся мы, то в ближайшее время появится человек, который всё сделает", — цитирует слова Юрия Никулина-младшего BLITZ+.

Синоптики заявляют, что зима 2021-2022 года войдёт в историю как небывало снежная. Сейчас слой снега в городах России в полтора-два раза превышает норму. Внушительные сугробы лежат даже в Краснодаре — 38 сантиметров, новый рекорд XXI века.

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