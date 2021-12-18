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Орбакайте вспомнила Никулина в честь столетия со дня рождения артиста

Шоу-бизнес

18 декабря исполняется 100 лет со дня рождения легендарного артиста и клоуна Юрия Никулина. Кристина Орбакайте, которая с Никулиным играла в фильме "Чучело", поделилась воспоминаниями о великом артисте.

Орбакайте вспомнила Никулина в честь столетия со дня рождения артиста

Кристине Орбакайте посчастливилось работать на одной сценической площадке с Юрием Никулиным. Выдающийся артист сыграл дедушку девочки, которую травили одноклассники.

"Сегодня 100 лет Юрию Владимировичу Никулину! Я благодарна судьбе за эту встречу с неповторимым, мудрым и бесконечно добрым Дедушкой Бессольцевым! А талант Никулина, как разнопланового, выходящего за рамки одного образа артиста стал для меня примером на всю мою творческую жизнь! Спасибо Вам!", — написала дочь Аллы Пугачёвой в своём Instagram.

О дне рождении мэтра отечественного кинематографа и цирка вспомнил также звезда балета Николай Цискаридзе.

"Его называли главным клоуном страны, и по-прежнему любят и помнят все… Слёзы, счастье, улыбку и смех — его герои вызывали в кино и на манеже самые честные и неподдельные эмоции зрителей", — поделился своими мысялми Цискаридзе.

Своей дружбой с Никулиным похвастался Владимир Винокур.

"Сегодня День Рождения, Великого Артиста — Юрия Никулина! Помню и люблю, с благодарностью, за многолетнюю Дружбу! Безмерно благодарен мастеру, что поверил и благословил, молодого артиста!", — написал юморист в своём микроблоге.

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100 лет Юрию Никулину | Фильм о великом советском комедийном актёре
Автор: Елена Былкина
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