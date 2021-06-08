Максим Никулин: "Моего отца больше любили не за талант"

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина. Артиста с большой буквы, которого все любили. В честь этой даты на Международном кинофестивале "17 Мгновений" сыну Юрия Никулина был вручен приз "Кумир поколения". Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин после церемонии награждения пообщался с корреспондентом Pravda. Ru Анжелой Якубовской.

— Максим Юрьевич, от всей души поздравляем с наградой!

— Спасибо! Я очень рад, что моего отца не забывают, по-прежнему любят, я с огромной радостью принял этот приз от Анны Тихоновой, дочери Вячеслава Васильевича. Я первый раз приехал в город Павловский Посад и первый раз на фестивале, поэтому приятно, что произошло такое теплое знакомство.

— А вам понравилась атмосфера фестиваля?

— Безусловно. Увидел, какая была проделана колоссальная работа. Фестиваль придумать тяжело, но осуществить его еще сложнее. По опыту знаю, какое это нелегкое и неблагодарное занятие, поэтому очень рад за Анну Вячеславовну. У нее все получилось, это серьезное культурное событие не только для Павловского Посада, но и для всей страны.

— С Вячеславом Васильевичем Тихоновым вы были знакомы?

— Конечно, был знаком. Мои родители иногда приезжали к нему в гости, но чаще он бывал у нас дома. Вообще, мои родители любили собирать у себя лучших представителей московской интеллигенции, у нас в гостях были и Евгений Евтушенко, и Белла Ахмадулина, и Булат Окуджава, и Евгений Урбанский, и много других интересных людей. Все молодые, веселые, здоровые, как водится, компания засиживалась до утра. Отмечали праздники, пели, шутили, смеялись. Творческие посиделки проходили на моих глазах, это часть моего детства, поэтому всех помню очень хорошо. Вячеслав Васильевич много лет дружил с моим отцом, знаю, что мой папа любил его разыгрывать. Юрий Никулин вообще любил многих разыгрывать, доставалось порой и "Штирлицу…"

— А какие фильмы с участием Тихонова вам больше всего нравятся?

— Трудно однозначно определить, все фильмы хорошие. Я сейчас не беру картины "Семнадцать мгновений весны" и "Война и мир", у меня своеобразное отношение к этим лентам. А вот, что касается ранних фильмов: "Молодая гвардия" или "Дело было в Пенькове", то меня в этих картинах поражает многоплановость Вячеслава Васильевича. Таких артистов, как Тихонов, в нашем кинематографе немного, когда ты видишь абсолютное талантливое перевоплощение и веришь этому безоговорочно.

Вячеслав Тихонов

Мне очень импонирует недосказанность в истории, потому что зрителю, когда погаснет экран, всегда можно подумать над образом, над продолжением сюжета. И именно в Тихонове была эта недосказанность…

И кстати, по поводу таланта перевоплощения есть такая история, не знаю, правда это или нет, сегодня она звучит как анекдот, но все равно расскажу. Когда было принято решение об экранизации эпохального произведения Леонида Брежнева "Малая земля" и чиновники обратились к Леониду Ильичу с этим предложением, то получили такой ответ. Брежнев дал согласие и сказал: "Только пусть меня играет Тихонов". Вот такая она народная любовь…

— Максим Юрьевич, книга вашего отца "Почти серьезно" стала для многих поклонников буквально настольным "учебником". Я сама с детства зачитывалась этим произведением. Может быть, у вас есть желание написать автобиографическую книгу об отце? Ведь у вас столько замечательных воспоминаний…

— Желания нет, но импульсы присутствуют. (Смеется.) А если серьезно, то сегодня пишут все кому не лень, и мне не хотелось бы вставать в один ряд с этими писателями… Несмотря на то, что я профессиональный журналист и отдал журналистике более двадцати лет, написал огромное количество статей, репортажей, работал на радио, для меня литературный труд наиболее близок, мог бы издавать книгу за книгой… Но я пока не готов. Прежде чем браться за перо, нужно найти своеобразную стилистику, определенную призму, сквозь которую можно взглянуть на прошлое. Может быть, позже напишу об отце, если звезды повернутся…

У меня, конечно, много интересных воспоминаний, жизненных наблюдений, которые нашли отражение в моем сборнике. Я выпустил маленькую книжечку к 90-летию отца. Но это скорее альбом, не литература. Там есть комментарии к семейным фотографиям, кадры из фильмов, где отец играет, и мои ассоциации. А вот что-то серьезное писать пока не готов.

Ведь книга отца "Почти серьезно" очень своеобразная. Если говорить о литературе, она не выдающаяся, а вот если говорить об исторической ценности, о становлении советского цирка, о работе с талантливыми деятелями кино, то она, несомненно, имеет авторитет. Это четкая автобиография, его наблюдения, его переживания, рассказы о кино и цирке. Конечно, книга дает целостное представление и возможность почувствовать образ отца как человека, как личности.

Недавно меня приглашали на передачу, посвященную столетию отца, и я сказал: "Ребята, все уже переговорено. О чем говорить? Больше уже ничего не скажешь. А повторять по сто раз одно и то же мне не хочется…" Так же в истории с Гайдаем. Все уже "выпито до дна…". Прежде чем что-то снимать, надо придумать новую точку зрения, что-то иное.

— Вашего папу народ очень любил и уважал. И сегодня спустя много лет современники Юрия Никулина по-прежнему продолжают говорить много добрых слов в его адрес. Обычно после смерти люди любят говорить обратное…

— Сколько я его помню, он постоянно за всех хлопотал, кому-то выбивал квартиру, кому-то больницу, кому-то гражданство. Он был невероятно добр, сочувствовал многим и все время решал чьи-то проблемы. К сожалению, многие жулики и проходимцы пользовались тем, что Никулин — человек долга и чести. Он верил всем. А когда ему надо было кого-то отчитать или поругать, он переживал больше, чем тот человек, которого надо было ругать. Папа никогда не показывал свою власть над людьми, это не про него. И мне кажется, что моего отца больше любили не за то, что он был талантливым и известным артистом, а за то, что он был надежным и бескорыстным другом.

— Когда в августе 1997 года вас единогласно избрали Генеральным директором цирка, не было у вас сомнений по этому поводу?

— Цирком управлять невероятно сложно, но мне в наследство досталась самая профессиональная команда в мире. У меня есть с чем сравнить, я много на своем веку повидал управленческих коллективов, но на "Цветном", могу с гордостью сказать, работают высокие профессионалы и фанаты своего дела. И у нас самые лучшие клоуны.

А ведь клоун — это невероятно сложная профессия, которой нельзя научить. Можно выучиться на жонглера, эквилибриста, а на клоуна невозможно. Должно быть особое состояние души, своя внутренняя философия, редкая самоирония, чтобы получалось по-настоящему смешить людей. Это, извините, редкий талант.

Как невозможно научить настоящей дрессуре. Дрессировщик, которого слушаются животные без всякого насилия, агрессии, — это уникальный дар! Мне не хотелось бы излишней патетики, но специалисты, работающие у нас в цирке, действительно незаменимы. Мы, конечно, иногда спорим, но это только для пользы дела, от этого наша программа только совершенствуется. Люди приходят смотреть на профессионализм, на мастерство артистов, а не на спецэффекты. Поэтому у нас в цирке нет подделок, все настоящие…

— В этом году 18 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина — народного артиста СССР. Книгу писать об отце не планируете, передачу снимать тоже. А в цирке будут отмечать это событие?

— На юбилейный год мы запланировали провести много интересных мероприятий в Москве и других городах. Среди них:

большое уличное мероприятие "Шут-парад",

Дни открытых дверей в помещении Фонда "Цирк и милосердие",

серия благотворительных представлений "Счастье — это очень просто!".

В "Шут-параде" по улицам Москвы пройдут сотни клоунов, жонглеров, акробатов, театральных артистов, студентов цирковых учебных заведений. Мы попытаемся создать в городе атмосферу праздника и веселья. Красочным финалом станет эстрадно-цирковая шоу-программа "Счастье — это очень просто", которая в декабре в течение трех дней будет представлена на манеже цирка.

— Пандемия сильно нарушила ваш гастрольный и рабочий график?

— К сожалению, в пандемию мы ощутили финансовую потерю, ведь мы были закрыты, как и все организации. А расходы при этом не стали меньше — зарплаты актерам и сотрудникам цирка, аренда жилья, лечение и корма животным. Это огромные суммы, мы только сейчас начали с трудом восстанавливаться. Но репетиции не прекращались, артисты должны быть постоянно в форме, поэтому они и лучшие в мире. Недавно коллектив побывал на гастролях в Белоруссии, я не смог поехать, а вот мой сын Юрий, он руководит отделом рекламы и спецпроектов, на гастролях присутствовал. В Минске был полный аншлаг, ни одного свободного места.

— Можно узнать, какая новая программа на "Цветном" ждет нас в этом году?

— Сейчас уже идет новая программа под названием: "Все будет хорошо!". Премьера состоялась в марте 2021 года, и она будет идти до конца лета. Я видел отзывы в интернете, и конечно, мне очень приятно, когда зрители благодарят и пишут: "Мы словно побывали в сказке!". Для этого мы и работаем. А параллельно мы готовим новый проект, премьера планируется в 2022 году. Одно скажу, программа будет грандиозной. Приходите в цирк, будем рады!

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