Назван размер пенсии Пугачёвой, Якубовича и Лещенко

Стало известно, каков размер пенсионных выплат от государства у самых именитых российских пенсионеров — телевизионных и эстрадных звёзд.

"Выплаты звёздам зависят от множества факторов, поэтому суммы могут сильно разниться", — сообщили в РИА "ФедералПресс".

Например, у известного телеведущего Леонида Якубовича без доплат размер пенсии составляет 23 тысячи рублей, в то время как с надбавками она увеличивается до итоговых 53 тысяч рублей.

Пенсия актёра и певца Михаила Боярского без доплат ещё ниже — порядка 20 тысяч рублей.

Государственная пенсия певицы Аллы Пугачёвой со всеми надбавками получается в районе 47 тысяч рублей. Известно, что артистка жертвует значительную часть своей пенсии на благотворительные цели.

Лев Лещенко получает на руки пенсию в размере 30 тысяч рублей. При этом его доходы, как и его коллег по шоу-бизнесу, значительно выше, так как он продолжает работать как артист с концертами.

Ранее сообщалось, что с 5 февраля пенсионеры России будут получать повышенную пенсию с учётом индексации в 8,6%. Размер средней пенсии по стране станет больше на 1,5 тысячи рублей.

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