Телеведущий Юрий Николаев озвучил размер своих доходов

Телеведущий Юрий Николаев рассказал, что не только получает пенсию от государства, но и продолжает работать на Первом канале. О размере своей пенсии и сотрудничестве с Первым каналом 73-летний артист рассказал в беседе с Telegram-каналом "Абзац".

Экс-ведущий телепередачи "Утренняя звезда" отметил, что ему, как народному артисту, положена надбавка к основной пенсии. Но, несмотря на это, прожить на такие пенсионные выплаты артисту было бы сложно, если бы он не продолжал работать на телевидении, как и раньше.

"Получаю пенсию и надбавку 30 тысяч рублей как народный артист. Но я в штате Первого канала. Поэтому благодарен им, что работаю как в лучшие свои годы. Основные деньги я получаю там", — рассказал Николаев.

Если учесть, что в среднем пенсия московского пенсионера составляет порядка 18 тысяч рублей, размер выплат от государства Николаеву равен примерно 50 тысячам рублей.

Ранее телеведущий говорил, что вакцинировался от коронавируса, чтобы не опасаться заражения. По словам Николаева, вакцинация у него прошла легко, без каких-либо побочных эффектов.

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