Коллеги устроили Юлии Барановской вечер подколов. Телеведущая не выдержала колких намёков о романе с Лепсом и объяснила, как у неё обстоит дело с мужчинами.
Ксения Собчак в беседе с Иваном Ургантом заявила, что Григорий Лес после развода встречается с Юлией Барановской.
С тех пор телеведущая вынуждена терпеть остроты окружающих, которые всячески намекают звезде о предполагаемом возлюбленном.
На "Русском радио" Барановская ведёт шоу "Всё к лучшему".
"Сегодня праздник — День работы в голом виде. Чтобы увидеть, в каком я виде, надо включить трансляцию. Чуть попозже, когда придет Александр Панайотов", — сказала слушателям Юлия.
Разговор с присоединившемуся к эфиру Александром Панайотовым незаметно двигался в сторону щекотливой темы.
"Дорогого гостя мы хотим встретить супердорогой песней, которая получила "Золотой граммофон". Твоя, любимая", — объявила Барановская.
Панайотов решил выяснить, о какой именно песне идёт речь.
"Какая? Григорий Лепс "Любимая", я надеюсь? Или моя песня? — спросил Александр.
"Юля тоже очень любит", — съязвил соведущий Юлии Максим Привалов.
Экс-супруга Андрея Аршавина была вынуждена доказывать, что у неё нет проблем в отношениях с противоположным полом, так как она с детства была окружена заботой и вниманием.
"Я в детстве собирала олимпийских мишек. Ради меня мой дедушка шел на все, обменивая их. Вот почему я их собирала. Я ждала его из каждой командировки, а он мне привозил подарки. У меня всё в порядке в отношениях с мужчинами", — уверила Юлия.
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