EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Панайотов подколол Барановскую шуткой о романе с Лепсом

Шоу-бизнес

Коллеги устроили Юлии Барановской вечер подколов. Телеведущая не выдержала колких намёков о романе с Лепсом и объяснила, как у неё обстоит дело с мужчинами.

Панайотов подколол Барановскую шуткой о романе с Лепсом

Ксения Собчак в беседе с Иваном Ургантом заявила, что Григорий Лес после развода встречается с Юлией Барановской.

С тех пор телеведущая вынуждена терпеть остроты окружающих, которые всячески намекают звезде о предполагаемом возлюбленном.

На "Русском радио" Барановская ведёт шоу "Всё к лучшему".

"Сегодня праздник — День работы в голом виде. Чтобы увидеть, в каком я виде, надо включить трансляцию. Чуть попозже, когда придет Александр Панайотов", — сказала слушателям Юлия.

Разговор с присоединившемуся к эфиру Александром Панайотовым незаметно двигался в сторону щекотливой темы.

"Дорогого гостя мы хотим встретить супердорогой песней, которая получила "Золотой граммофон". Твоя, любимая", — объявила Барановская.

Панайотов решил выяснить, о какой именно песне идёт речь.

"Какая? Григорий Лепс "Любимая", я надеюсь? Или моя песня? — спросил Александр.

"Юля тоже очень любит", — съязвил соведущий Юлии Максим Привалов.

Экс-супруга Андрея Аршавина была вынуждена доказывать, что у неё нет проблем в отношениях с противоположным полом, так как она с детства была окружена заботой и вниманием.

"Я в детстве собирала олимпийских мишек. Ради меня мой дедушка шел на все, обменивая их. Вот почему я их собирала. Я ждала его из каждой командировки, а он мне привозил подарки. У меня всё в порядке в отношениях с мужчинами", — уверила Юлия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина
Темы иван ургант григорий лепс ксения собчак юлия барановская
Новости
Панайотов подколол Барановскую шуткой о романе с Лепсом
Стал известен состав сборной РФ на женскую индивидуальную гонку по биатлону
Позор США: Сборная по хоккею устроила пьяный дебош на Олимпиаде в Нагано
"В роли фюрера — Путин": Украина собрала "антигитлеровскую коалицию"
За Светланой Светличной после реанимации ухаживает сиделка
Опять позор: Украинские фигуристы демонстративно игнорировали прокат Валиевой
Сосновский объяснил, почему Шольц может теперь не лететь в Москву
Выяснилось, зачем жена Градского скрывает свой истинный возраст
Володин призвал разобраться с мошенничеством при покупке залоговых авто
Кардиолог раскрыла единственную добавку, действительно полезную для сердца
Последние материалы
Кардиолог раскрыла единственную добавку, действительно полезную для сердца
Пушков оценил статью Associated Press о "лжи" Белого дома: "Скандал, однако"
В Киеве обвинили Запад в геноциде и "сломленном духе"
Фигурист Кондратюк укрепил первенство сборной РФ в Пекине, но уступил японцу
«Хватит обниматься с этими русскими!» Норвежцы раскритиковали своих лыжников
В The National Interest назвали российское супероружие без аналогов в мире
Зачем китайской Chery завод УАЗ? Российским рабочим можно платить в 5 раз меньше
Reuters раскрыл детали секретного доклада ООН по КНДР: киберграбёж и испытания
Запад возмущен присутствием Владимира Путина и российского флага на Играх-2022
Американская фигуристка признала превосходство Валиевой на Олимпиаде
Популярное
Здоровье
В Госдуме призвали раскрыть всю правду о прививке против COVID-19

Депутат Госдумы Олег Смолин призвал политиков и врачей открыто говорить населению, что прививка не защищает от заражения COVID-19.

В Госдуме призвали раскрыть всю правду о прививке против COVID-19
Украинские мобильные операторы отключились, Киев заподозрил "диверсию" РФ
Мир. Новости мира
Украинские мобильные операторы отключились, Киев заподозрил "диверсию" РФ
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала пять главных ошибок в лечении "омикрона"
Мир. Новости мира
The NYT: вдоль границы РФ и Украины идут финальные приготовления к войне
Ирина Шлионская Прототипы "Мастера и Маргариты": от Льва Толстого до Сталина Ирина Шлионская Усам Оздемиров Россия — Китай: ветер больших перемен дует с востока Усам Оздемиров Любовь Степушова Россия и Китай близки к решению вопроса о мировом господстве Любовь Степушова
Здоровье
Кардиолог назвал одну характерную особенность "омикрона"
Шоу-бизнес
Физиогномист о снимке тяжелобольной Заворотнюк в машине: "Это 100% она"
"Крепко опозорились": посол Антонов рассказал, зачем США "хайп" вокруг Украины
Политика. Новости и аналитика
"Крепко опозорились": посол Антонов рассказал, зачем США "хайп" вокруг Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников