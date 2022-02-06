Панайотов подколол Барановскую шуткой о романе с Лепсом

Коллеги устроили Юлии Барановской вечер подколов. Телеведущая не выдержала колких намёков о романе с Лепсом и объяснила, как у неё обстоит дело с мужчинами.

Ксения Собчак в беседе с Иваном Ургантом заявила, что Григорий Лес после развода встречается с Юлией Барановской.

С тех пор телеведущая вынуждена терпеть остроты окружающих, которые всячески намекают звезде о предполагаемом возлюбленном.

На "Русском радио" Барановская ведёт шоу "Всё к лучшему".

"Сегодня праздник — День работы в голом виде. Чтобы увидеть, в каком я виде, надо включить трансляцию. Чуть попозже, когда придет Александр Панайотов", — сказала слушателям Юлия.

Разговор с присоединившемуся к эфиру Александром Панайотовым незаметно двигался в сторону щекотливой темы.

"Дорогого гостя мы хотим встретить супердорогой песней, которая получила "Золотой граммофон". Твоя, любимая", — объявила Барановская.

Панайотов решил выяснить, о какой именно песне идёт речь.

"Какая? Григорий Лепс "Любимая", я надеюсь? Или моя песня? — спросил Александр. "Юля тоже очень любит", — съязвил соведущий Юлии Максим Привалов.

Экс-супруга Андрея Аршавина была вынуждена доказывать, что у неё нет проблем в отношениях с противоположным полом, так как она с детства была окружена заботой и вниманием.

"Я в детстве собирала олимпийских мишек. Ради меня мой дедушка шел на все, обменивая их. Вот почему я их собирала. Я ждала его из каждой командировки, а он мне привозил подарки. У меня всё в порядке в отношениях с мужчинами", — уверила Юлия.