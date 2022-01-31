Придя в гости в программу "Вечерний Ургант", Ксения Собчак подтвердила слухи о новом романе недавно обретшего статус холостяка Григория Лепса.
Напомним, несколько дней назад поползли слухи о том, что его брак распался из-за телеведущей Юлии Барановской.
Активная светская львица Собчак, которая всегда в курсе всех последних событий в модной тусовке, рассказала о том, что на курорте в Куршевеле, где они в одно время отдыхали, "Лепс был не очень-то холостым":
"Ты-то должен знать слухи Первого канала, с кем он встречается. Давай так: я тебе на ушко скажу, с кем он встречается, а ты, если захочешь, расскажешь всем, — предложила Собчак и, наклонившись к ведущему, громко сказала в микрофон: "С Барановской".
Спустя пару часов после эфира это "откровение" почему-то было вырезано из программы, но видео уже разлетелось по Сети:
Ни Лепс, ни Барановская слова телеведущей никак пока не прокомментировали.
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