Шёпотом в микрофон: Собчак выдала любовную тайну Лепса

Придя в гости в программу "Вечерний Ургант", Ксения Собчак подтвердила слухи о новом романе недавно обретшего статус холостяка Григория Лепса.

Напомним, несколько дней назад поползли слухи о том, что его брак распался из-за телеведущей Юлии Барановской.

Активная светская львица Собчак, которая всегда в курсе всех последних событий в модной тусовке, рассказала о том, что на курорте в Куршевеле, где они в одно время отдыхали, "Лепс был не очень-то холостым":

"Ты-то должен знать слухи Первого канала, с кем он встречается. Давай так: я тебе на ушко скажу, с кем он встречается, а ты, если захочешь, расскажешь всем, — предложила Собчак и, наклонившись к ведущему, громко сказала в микрофон: "С Барановской".

Спустя пару часов после эфира это "откровение" почему-то было вырезано из программы, но видео уже разлетелось по Сети:

Ни Лепс, ни Барановская слова телеведущей никак пока не прокомментировали.