Алла Пугачёва примерила экстравагантный образ и задалась вопросом, осмелиться ли она так выйти в люди.
Днём в Instagram-аккаунте Максима Галкина появились семейные снимки. Певица была при полном параде. Подписчики шоумена не ошиблись, когда предположили, что Алла Борисовна куда-то собирается.
Народная артистка СССР отправилась в гости к стилисту Игорю Гуляеву, который предложил своей звёздной клиентке смелый образ.
Эксперт в области моды и красоты нарядил Примадонну в шубу из зелёного меха и красную лохматую шапку, похожую на кавказскую папаху.
— Круто. Как Вам предложенный образ, — сказала певица, любуясь на своё отражение.
— Сейчас начнут говорить, — поддержал разговор Гуляев.
— Что будут говорить? Что он творит?
— А мы хулиганим, потому что нам нравится.
— По-моему прелестно. Неужели я осмелюсь? Так я осмелюсь, а вот то, что спереди, это не моё. Уберёшь бантик, будет хорошо, — обратилась к стилисту звезда.
Алла Борисовна перевернула шапку задом наперёд и показала шифоновый чёрный бант, который ей почему-то пришёлся не по душе.
Подписчики оценили смелый наряд Примадонны.
"Какая девушка. Моднаяяяяя. Наряд просто "Ля Бомб"", — написала под постом стилиста Елена Воробей.
"Супер. Ярко задорно, живо, молодо", — восхищались поклонники Аллы Борисовны.
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