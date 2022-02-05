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Автор Елена Былкина

Алла Пугачёва подурачилась с молодым мужчиной: "А мы хулиганим!"

Шоу-бизнес

Алла Пугачёва примерила экстравагантный образ и задалась вопросом, осмелиться ли она так выйти в люди.

Алла Пугачева в выходной посетила бутик своего друга дизайнера Игоря Гуляева

Днём в Instagram-аккаунте Максима Галкина появились семейные снимки. Певица была при полном параде. Подписчики шоумена не ошиблись, когда предположили, что Алла Борисовна куда-то собирается.

Народная артистка СССР отправилась в гости к стилисту Игорю Гуляеву, который предложил своей звёздной клиентке смелый образ.

Эксперт в области моды и красоты нарядил Примадонну в шубу из зелёного меха и красную лохматую шапку, похожую на кавказскую папаху.

— Круто. Как Вам предложенный образ, — сказала певица, любуясь на своё отражение.

— Сейчас начнут говорить, — поддержал разговор Гуляев.

— Что будут говорить? Что он творит?

— А мы хулиганим, потому что нам нравится.

— По-моему прелестно. Неужели я осмелюсь? Так я осмелюсь, а вот то, что спереди, это не моё. Уберёшь бантик, будет хорошо, — обратилась к стилисту звезда.

Алла Борисовна перевернула шапку задом наперёд и показала шифоновый чёрный бант, который ей почему-то пришёлся не по душе.

Подписчики оценили смелый наряд Примадонны.

"Какая девушка. Моднаяяяяя. Наряд просто "Ля Бомб"", — написала под постом стилиста Елена Воробей.

"Супер. Ярко задорно, живо, молодо", — восхищались поклонники Аллы Борисовны.

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Автор: Елена Былкина
Темы алла пугачёва елена воробей максим галкин
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