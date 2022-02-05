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Автор Елена Былкина

Галкин устроил семейную фотосессию в интерьерах замка

Шоу-бизнес

Максим Галкин запечатлел на домашнем фото всю семью — Аллу Пугачёву, Лизу и Гарри. Примадонна предстала на снимках при полном параде — моложавая и счастливая.

Алла Пугачёва с детьми
Алла Пугачёва с детьми

Максим Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте серию семейных снимков. Он сфотографировал жену в обнимку с детьми. Певица выглядит так, будто куда-то собралась. На народной артистке СССР — чёрное платье макси, украшенное шейным платком золотистого цвета. Через плечо у неё перекинута стильная сумочка с россыпью брелоков.

Двойняшки Лиза и Гарри одеты просто, по-домашнему. Обращает на себя внимание шикарный интерьер замка — с доспехами рыцарей и вычурными кашпо на стенах.

"Гарик собрался на рыбалку", — подписал кадры шоумен.

Подписчиков юмориста такой контент не оставил равнодушными.

"Алла просто великолепная!!!";

"Какое прекрасное фото, детки-прелесть и мамочка";

"Какие же обалденные дети! Простые, открытые, не избалованные, но воспитанные в лучших интеллигентских традициях", — писали в Сети под постом пародиста.

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Полезный и скромный. Галкин и Пугачева показали, что едят на завтрак дети Гарри и Лиза
Автор: Елена Былкина
Темы лиза галкина гарри галкин алла пугачёва максим галкин
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