EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Собчак высмеяла Боню, похудевшую с помощью кактуса: "Вика не заморачивается"

Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала модель Викторию Боню, которая распространяет в соцсетях советы по похудению с помощью кактуса.

Собчак высмеяла Боню, похудевшую с помощью кактуса: "Вика не заморачивается"

В шоу "Осторожно: новости" Собчак рассказала, что Боня показывает своим подписчикам, как ест кактус и "худеет на глазах". Однако ведущая порекомендовала зрителям не спешить с опустошением горшков.

"Это галлюциногенное растение, запрещённое в большинстве стран, в том числе и в России, но Вика не заморачивается и обещает выпустить книгу о своём опыте с кактусом", — отметила Собчак.

Ксения назвала себя "личным наблюдающим наркологом" модели и посоветовала ей перестать употреблять кактус.

Ранее Боня поделилась в своём Instagram, что после приёма кактуса в пищу мир для неё "стал чётче".

"Привалило столько энергии, что хочется держать ровно спину и втягивать живот. Полностью поменяла свой рацион за три дня. Мне больше ничего не хочется, кроме овощей и рыбы", — пояснила она.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Шнур VS Беглов, Кадыров пугает Кремль, Боня ест кактус. Покаяние Егора Беликова. ОСТОРОЖНО: НОВОСТИ!
Автор: Юлия Миленина
Темы похудение виктория боня ксения собчак
Новости
В Кремле отреагировали на публикацию Bloomberg о "вторжении" России на Украину
Техосмотр отменили, но загадочный штраф в 2 000 рублей остался
Мат и оскорбления: Украинские болельщики пытали сорвать матч с Россией
У переболевших COVID-19 нашли опасные изменения в мозгу: "Туман в голове"
Собчак высмеяла Боню, похудевшую с помощью кактуса: "Вика не заморачивается"
Политолог назвал страны, которые встанут на сторону России в борьбе с США
The Telegraph: встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина открыла "новую эру"
Bild: Россия после "вторжения" сделает Украину частью Союзного государства
Астролог Дараган ответил, будет ли еще одна пандемия в ближайшее десятилетие
Как не угодить в "дорожную ловушку", грозящую эвакуацией, объяснил автоэксперт
Последние материалы
В Кремле отреагировали на публикацию Bloomberg о "вторжении" России на Украину
Техосмотр отменили, но загадочный штраф в 2 000 рублей остался
Мат и оскорбления: Украинские болельщики пытали сорвать матч с Россией
У переболевших COVID-19 нашли опасные изменения в мозгу: "Туман в голове"
Адреналиновая зависимость: почему она возникает у "чокнутых" экстремалов?
Собчак высмеяла Боню, похудевшую с помощью кактуса: "Вика не заморачивается"
Тест: готовы ли вы бросить курить?
Политолог назвал страны, которые встанут на сторону России в борьбе с США
The Telegraph: встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина открыла "новую эру"
Bild: Россия после "вторжения" сделает Украину частью Союзного государства
Популярное
Шоу-бизнес
Телеведущий Борисов назвал "жуткой" ситуацию на похоронах Куравлёва

Ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов назвал "жуткой" ситуацию, которую наблюдал на похоронах актёра Леонида Куравлёва.

Телеведущий Борисов назвал "жуткой" ситуацию на похоронах Куравлёва
Третьяков: Эрдоган доигрался — особым отношениям с Москвой конец
Политика. Новости и аналитика
Третьяков: Эрдоган доигрался — особым отношениям с Москвой конец
США и Канада. Новости и аналитика
Армия разгонит "майдан" в Канаде, но он уйдёт в Европу
Мир. Новости мира
Самолёт Путина столкнулся с трудностями перед приземлением в Пекине
Ирина Шлионская Прототипы "Мастера и Маргариты": от Льва Толстого до Сталина Ирина Шлионская Усам Оздемиров Россия — Китай: ветер больших перемен дует с востока Усам Оздемиров Любовь Степушова Россия и Китай близки к решению вопроса о мировом господстве Любовь Степушова
Шоу-бизнес
Федосеевой-Шукшиной может грозить арест из-за выходки в шоу "Пусть говорят"
Здоровье
Биолог Якутенко объяснила, почему вакцинированные болеют "омикроном"
Политолог Ашимбаев прогнозирует повтор январской трагедии в Казахстане
Бывший СССР
Политолог Ашимбаев прогнозирует повтор январской трагедии в Казахстане
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников