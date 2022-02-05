Собчак высмеяла Боню, похудевшую с помощью кактуса: "Вика не заморачивается"

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала модель Викторию Боню, которая распространяет в соцсетях советы по похудению с помощью кактуса.

В шоу "Осторожно: новости" Собчак рассказала, что Боня показывает своим подписчикам, как ест кактус и "худеет на глазах". Однако ведущая порекомендовала зрителям не спешить с опустошением горшков.

"Это галлюциногенное растение, запрещённое в большинстве стран, в том числе и в России, но Вика не заморачивается и обещает выпустить книгу о своём опыте с кактусом", — отметила Собчак.

Ксения назвала себя "личным наблюдающим наркологом" модели и посоветовала ей перестать употреблять кактус.

Ранее Боня поделилась в своём Instagram, что после приёма кактуса в пищу мир для неё "стал чётче".

"Привалило столько энергии, что хочется держать ровно спину и втягивать живот. Полностью поменяла свой рацион за три дня. Мне больше ничего не хочется, кроме овощей и рыбы", — пояснила она.

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