Медовая диета позволяет не только похудеть на 7кг, но и очистить организм

Пожалуй, одной из самых «вкусных» диет считается медовая. Это совершенно новая методическая разработка, которая позволяет не только эффективно похудеть, но больше не полнеть.

В основе этой программы похудения лежит употребление такого полезного и вкусного продукта, как мед. Даже если просто заменить сахар медом, можно без особых усилий и ущерба для здоровья похудеть на два-три килограмма. Причем всего за несколько дней.

Основная польза подобной методической разработки состоит в насыщении необходимым количеством углеводов. Научно доказано, что мед в значительной степени способствует выработке желчи. Это, в свою очередь, ускоряет процесс расщепления пищевых жиров.

В конечном счете мед помогает не только активно сжигать имеющиеся жировые запасы, но и предотвращает их возможное отложение.

Действие медовой диеты

Натуральный мед отличается не только изысканным вкусом. Это природный продукт выгодно отличается своим химическим составом. В частности, мед включает в себя минералы, витамины, а также 22 органические кислоты для быстрого построения белков тела.

Доподлинно известно, что мед является еще и уникальным антидепрессантом. Он борется не только с лишним весом, но и усталостью и плохим настроением. Преимущества медовой диеты:

- поддерживает иммунитет;

- уничтожает целлюлит;

- снижает аппетит и улучшает пищеварение;

- увеличивает приток энергии;

- исключает потребность в сахаре;

Специалисты советуют начинать с употребления одной ложки натурального продукта перед сном. Дальше постепенно добавляются умеренные упражнения без силовых нагрузок. Помимо этого, диетологи индивидуально разрабатывают программу здорового питания в зависимости от противопоказаний. Мед отлично сочетается с фруктами и овощами.

Одно из явных преимуществ медовой диеты состоит в том, что длится она не более одной недели. А если будет потребность и желание, программу похудения повторяют не раньше, чем через четыре месяца.

Есть можно почти все, но считать калории

Положительной стороной такой диеты является то, что можно есть практически всё. Но следует ограничивать себя в калориях. Утром, за час до еды и вечером, за два часа до сна, рекомендуется выпивать медовый напиток. После этого ничего пить и есть нельзя.

Рецепт медового напитка: на 100 гр. воды 1 столовая ложка мёда, немного сока. Лучше сочетать прием напитка с умеренными тренировками. Причем подойдут даже самые обычные танцы перед зеркалом. А если утром и вечером выполнять упражнение «планка», результат будет виден даже раньше, чем ожидалось.

В основе действия такой диеты лежит лечебное действие меда. Это природный продукт не только ускоряет обмен веществ, улучшает пищеварение, но и понижает аппетит.

Итак, За шесть дней применения медовой диеты и физической активности можно скинуть до 7 кг лишнего веса, при этом прекрасно очистив организм.

Мед можно использовать и для других лечебных процедур. В частности, с помощью меда разглаживают морщинки на лице, очищают кожу и даже делают медовый массаж. Последний сравним по своему действию с баночным массажем и намного эффективнее горчичников.

Фото: prodgid.ru