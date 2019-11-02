Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Достижения медицины Спецпроект
Автор Павел Морозов

Медовая диета позволяет не только похудеть на 7кг, но и очистить организм

Здоровье » Ваше здоровье print

Пожалуй, одной из самых «вкусных» диет считается медовая. Это совершенно новая методическая разработка, которая позволяет не только эффективно похудеть, но больше не полнеть.

В основе этой программы похудения лежит употребление такого полезного и вкусного продукта, как мед. Даже если просто заменить сахар медом, можно без особых усилий и ущерба для здоровья похудеть на два-три килограмма. Причем всего за несколько дней.

Основная польза подобной методической разработки состоит в насыщении необходимым количеством углеводов. Научно доказано, что мед в значительной степени способствует выработке желчи. Это, в свою очередь, ускоряет процесс расщепления пищевых жиров.

В конечном счете мед помогает не только активно сжигать имеющиеся жировые запасы, но и предотвращает их возможное отложение.

Действие медовой диеты

Натуральный мед отличается не только изысканным вкусом. Это природный продукт выгодно отличается своим химическим составом. В частности, мед включает в себя минералы, витамины, а также 22 органические кислоты для быстрого построения белков тела.

Доподлинно известно, что мед является еще и уникальным антидепрессантом. Он борется не только с лишним весом, но и усталостью и плохим настроением. Преимущества медовой диеты:

 - поддерживает иммунитет;

 - уничтожает целлюлит;

 - снижает аппетит и улучшает пищеварение;

 - увеличивает приток энергии;

 - исключает потребность в сахаре;

Специалисты советуют начинать с употребления одной ложки натурального продукта перед сном. Дальше постепенно добавляются умеренные упражнения без силовых нагрузок. Помимо этого, диетологи индивидуально разрабатывают программу здорового питания в зависимости от противопоказаний. Мед отлично сочетается с фруктами и овощами.

Одно из явных преимуществ медовой диеты состоит в том, что длится она не более одной недели. А если будет потребность и желание, программу похудения повторяют не раньше, чем через четыре месяца.

Есть можно почти все, но считать калории

Положительной стороной такой диеты является то, что можно есть практически всё. Но следует ограничивать себя в калориях. Утром, за час до еды и вечером, за два часа до сна, рекомендуется выпивать медовый напиток. После этого ничего пить и есть нельзя.

Рецепт медового напитка: на 100 гр. воды 1 столовая ложка мёда, немного сока. Лучше сочетать прием напитка с умеренными тренировками. Причем подойдут даже самые обычные танцы перед зеркалом. А если утром и вечером выполнять упражнение «планка», результат будет виден даже раньше, чем ожидалось.

В основе действия такой диеты лежит лечебное действие меда. Это природный продукт не только ускоряет обмен веществ, улучшает пищеварение, но и понижает аппетит.

Итак, За шесть дней применения медовой диеты и физической активности можно скинуть до 7 кг лишнего веса, при этом прекрасно очистив организм. 

Мед можно использовать и для других лечебных процедур. В частности, с помощью меда разглаживают морщинки на лице, очищают кожу и даже делают медовый массаж. Последний сравним по своему действию с баночным массажем и намного эффективнее горчичников. 

Фото: prodgid.ru  

Темы мед похудеть польза меда медовая диета заменить сахар медовый напиток очистить организм поддержать иммунитет физическая активность
Актуальная аналитика
Ваше здоровье
Медовая диета позволяет не только похудеть на 7кг, но и очистить организм
Здоровье
Лечение туберкулеза требует длительного времени и комплексного подхода
Ноябрь
3 ноября: Конец "карьеры" Джека Потрошителя, SOS и первый герой СССР
Новости Все >
В Москве расстреляли начальника Центра "Э" Ингушетии и его брата
Финляндия заплатит за разминирование Донбасса
Пьяная школьница топором разгромила собственный дом
Кувейтские работорговцы продавали женщин в Instagram
Минобороны вручило медаль мексиканцу за выкуп российских военных наград
Минздрав установил ограничение на потребление соли
Московские кондитеры снабжали оружием террористов в Сирии
Грузинские снайперы рассказали о подготовке к расстрелу Евромайдана
Врачи предупредили россиян об опасности голых щиколоток зимой
В казанском отеле отравился 31 ребенок. Открыто уголовное дело
Последние материалы
Медовая диета позволяет не только похудеть на 7кг, но и очистить организм
В Москве расстреляли начальника Центра "Э" Ингушетии и его брата
Лечение туберкулеза требует длительного времени и комплексного подхода
3 ноября: Конец "карьеры" Джека Потрошителя, SOS и первый герой СССР
Финляндия заплатит за разминирование Донбасса
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
Письма античных воинов
Пьяная школьница топором разгромила собственный дом
Кувейтские работорговцы продавали женщин в Instagram
Хождение без носков и с тяжелой сумкой, откладывание посещения туалета и другие привычки, вредящие здоровью
Популярное
Авто
Правильный запуск: что нужно знать, чтобы не уничтожить двигатель

Всем хорошо известно, что для нормальной и долговечной работы двигателя автомобиля надо следить за его состоянием и вовремя делать техническое обслуживание. Но есть еще один фактор, который не менее важен при эксплуатации мотора. Это правильный запуск. Вот о проблемах, связанных с запуском двигателя, мы поговорим в нашей статье.

Правильный запуск: что нужно знать, чтобы не уничтожить двигатель
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Газ
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Новости Украины
Эксперт рассказал, чем закончится блокада Россией Украины
Мир. Новости мира
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
Соломон Соловьев Страстная муза Михаила Булгакова - Астрология дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Генацвале заждались российских гостей Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 20 Владимир Губарев
Комментарии
Архив Петербурга показал характеристику КГБ на Владимира Путина
Минобороны вручило медаль мексиканцу за выкуп российских военных наград
Пьяная школьница топором разгромила собственный дом
Россия сегодня в более выгодном положении, чем СССР
Кувейтские работорговцы продавали женщин в Instagram
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Минздрав установил ограничение на потребление соли
Соскин: Аваков продвигает план о "точечной войне" в Донбассе
Российские миллиардеры с начала 2019 года разбогатели на $37 млрд
Малайзия готова закупать российские самолеты взамен европейским
Российские миллиардеры с начала 2019 года разбогатели на $37 млрд
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Малайзия готова закупать российские самолеты взамен европейским
В Москве и Петербурге будут ограничены расчеты наличными
Орлов назвал критиков Малкина псевдопатриотами в помойке
Соскин: Аваков продвигает план о "точечной войне" в Донбассе
США на грани гражданской войны
Литва: о чем напомнил "Лошарик"
Соскин: Аваков продвигает план о "точечной войне" в Донбассе
"Форбс" в﻿ыставляют из России
Украинский МИД вызвал посла Франции из-за слов Макрона
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ