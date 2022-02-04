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Автор Юлия Миленина

Телеведущий Борисов назвал "жуткой" ситуацию на похоронах Куравлёва

Шоу-бизнес

Ведущий программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов назвал "жуткой" ситуацию, с которой столкнулся на похоронах известного актёра Леонида Куравлёва.

Телеведущий Борисов назвал "жуткой" ситуацию на похоронах Куравлёва

По словам журналиста, практически никто не пришёл попрощаться с артистом. Это шокировало Борисова. Ему объяснили, что траурной процессии не будет. Тогда он предположил, что родственники решили похоронить Куравлёва в закрытом формате, но оказалось, что никого не позвали на церемонию.

"Жуткая ситуация, когда народного артиста провожают два человека", — сказал Борисов в эфире "Первого канала".

Куравлёв скончался 30 января в Москве. Он провёл последние дни жизни в столичном хосписе им. Миллионщиковой. Его доставили в учреждение после перенесённого COVID-19.

Ранее "Комсомольская правда" сообщала, что даже сотрудники ритуальных служб находились в "лёгком смятении" во время похорон. На сайте Союза кинематографистов выкладывали объявление о месте и времени прощания с артистом, но никто не приехал.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова
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