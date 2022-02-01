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Автор Елена Былкина

Коллеги Куравлёва проигнорировали церемонию прощания с артистом

Шоу-бизнес

Леонида Куравлёва проводили в последний путь без аплодисментов. Провожать народного артиста РСФСР было некому.

Коллеги Куравлёва проигнорировали церемонию прощания с артистом

Социальные сети знаменитостей пестрят постами, в которых добрым словом отзываются о Леониде Куравлёве. Почтить память артиста на панихиду пришли в основном только журналисты и очень ограниченный круг родственников.

Прощание с Леонидом Вячеславовичем состоялось в ритуальном зале Центральной клинической больницы на улице маршала Тимошенко. Ночь гроб с телом артиста простоял в часовне ЦКБ, где по рабу Божиему Леониду читали псалтырь.

Как пишет "Комсомольская правда", траурный зал заполнили представители СМИ и родные выдающегося актёра. В фойе транслировали советскую картину "Живёт такой парень", в котором Куравлёв сыграл главную роль. Никому не препятствовали попрощаться с актёром, однако почти никого из кинематографической среды на церемонии прощания не было.

"Даже сотрудники ритуальных служб наблюдали за происходящим в лёгком смятении. А кто будет говорить слова? А где коллеги Куравлёва — артисты? На сайте Союза кинематографистов было объявление о месте и времени прощания: приезжайте — проститесь. Но никто не приехал", — пишет КП.

Спасло ситуацию то, что панихиду посетил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов, который и говорил слова перед толпой журналистов.

Скромно стоял со свечкой на прощании с Куравлёвым актёр Сергей Степанченко. Мария Шукшина прислала на похороны друга своего отца Василия Шукшина корзину цветов. 

Объясняется такая ситуация тем, что Леонид Куравлёв давно оборвал всяческие связи в артистической среде. Не хотел он, чтобы ему устраивали пышные проводы в Доме кино. Артиста, сыгравшего почти в 200 картинах, похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой.

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Прощание и похороны Леонида Куравлева || Леонида Куравлева похоронят рядом с женой на троекуровском
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Темы мария шукшина василий шукшин
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