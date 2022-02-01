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Автор Елена Былкина

Андрей Малахов сцепился с Владом Лисовцом из-за шубы

Шоу-бизнес

Стилист Влад Лисовец чуть не выцарапал глаза Андрею Малахову из-за странной шубы, похожей на синтетический плед.

Андрей Малахов сцепился с Владом Лисовцом из-за шубы

Между телеведущим Андреем Малаховым и стилистом Владом Лисовцом произошёл конфликт.

Малахов, у которого, по слухам, имеются проблемы со здоровьем, на видео предстал в цветной шубе из искусственного меха.

"А кто это у нас такой модненький?" — слышится голос за кадром.

Гуру моды Влад Лисовец, увидев звезду ТВ в таком наряде, рассвирепел.

"С чего ты её забрал?" — выразил претензии Малахову Лисовец, намереваясь отнять несуразную шубу.

Первый в атаку пошёл стилист. Его нападение было похоже на кошачий приём, так как он выставил вперёд пальцы, намереваясь, вероятно, вцепиться в лицо коллеге по шоу-бизнесу ногтями.

Андрей Малахов не очень умело отбивался кулаками.

"Драка за шубу!!! Стоило мне только примерить модный подарок от @morozyamba и @soleil_blan, а @vladislavlisovets уже тут как тут! Не отдам!! Поддерживаем тренд среди мировых брендов на отказ от натурального меха", — подписал видео Малахов в своём Instagram-аккаунте.

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Сколько стоит шмот? Андрей Малахов! Сергей Мезенцев! Влад Лисовец! Отар Кушанашвили! Калашникова!
Автор: Елена Былкина
Темы влад лисовец андрей малахов
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