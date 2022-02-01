Андрей Малахов серьёзно болен, подтвердил его врач

У телеведущего Андрея Малахова диагностировано серьёзное вирусное заболевание. Об этом рассказал его лечащий врач, попросивший не раскрывать его имя.

Ранее в прессе появилась информация, что Андрею Малахову поставлен диагноз "онкология". Сообщается, что ведущий неважно себя чувствует, потому что болезнь не отступает, и это уже заметно даже со стороны.

Коллеги Малахова рассказали, что шоумен регулярно ездит на лечение в лучшие немецкие и израильские медицинские центры.

Врач объяснил, что телеведущий страдает серьёзным вирусным заболеванием, которое не всегда имеет внешние проявления, но при этом является смертельно опасным. Специалист отметил, что в некоторых случаях недуг может пройти сам по себе за полгода. Однако, по его словам, это вряд ли случай Малахова, потому что за те два года, пока он проходит лечение от этого заболевания, у него не наблюдается никаких улучшений.

В беседе с "МК" медик сообщил, что скорее всего шоумен страдает синдромом, который является следствием разрушения клеток, сопровождающих также онкологические заболевания. Эта гипотеза была выдвинута экспертом, после того как он ознакомился с результатами анализов телеведущего:

на кровь,

онкомаркеры,

гормоны,

работу иммунной системы.

По словам специалиста, результаты большей части тестов не внушают большого оптимизма.

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