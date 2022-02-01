EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Андрей Малахов серьёзно болен, подтвердил его врач

Шоу-бизнес

У телеведущего Андрея Малахова диагностировано серьёзное вирусное заболевание. Об этом рассказал его лечащий врач, попросивший не раскрывать его имя.

Андрей Малахов серьёзно болен, подтвердил его врач

Ранее в прессе появилась информация, что Андрею Малахову поставлен диагноз "онкология". Сообщается, что ведущий неважно себя чувствует, потому что болезнь не отступает, и это уже заметно даже со стороны.

Коллеги Малахова рассказали, что шоумен регулярно ездит на лечение в лучшие немецкие и израильские медицинские центры.

Врач объяснил, что телеведущий страдает серьёзным вирусным заболеванием, которое не всегда имеет внешние проявления, но при этом является смертельно опасным. Специалист отметил, что в некоторых случаях недуг может пройти сам по себе за полгода. Однако, по его словам, это вряд ли случай Малахова, потому что за те два года, пока он проходит лечение от этого заболевания, у него не наблюдается никаких улучшений.

В беседе с "МК" медик сообщил, что скорее всего шоумен страдает синдромом, который является следствием разрушения клеток, сопровождающих также онкологические заболевания. Эта гипотеза была выдвинута экспертом, после того как он ознакомился с результатами анализов телеведущего:

  • на кровь,
  • онкомаркеры,
  • гормоны,
  • работу иммунной системы.

По словам специалиста, результаты большей части тестов не внушают большого оптимизма.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Поклонники не узнали Малахова. Что происходит с Андреем Малаховым-парики, лишний вес и уставший вид?
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева
Темы андрей малахов
Новости
Зеленский подписал указ об увеличении численности ВСУ на 100 тысяч человек
Выяснились подробности о состоянии здоровья Татьяны Дорониной
Российский регион продемонстрировал свою готовность к войне
Зеленский: украинцам нужно рассчитывать только на свои силы при обороне
В Подмосковье сняли российский фэнтези-сериал "Этерна"
Российский депутат обратился в Генпрокуратуру из-за песни Даниленко о Бандере*
Владимир Конкин рассказал о своём потрясении последним звонком Куравлёва
В РФ резко выросло суточное число госпитализаций больных COVID-19
Врач Мясников назвал одышку проявлением смертельного заболевания
Английский больше не нужен: россияне предложили заканчивать с Британией
Последние материалы
Владимир Конкин рассказал о своём потрясении последним звонком Куравлёва
В РФ резко выросло суточное число госпитализаций больных COVID-19
Врач Мясников назвал одышку проявлением смертельного заболевания
Английский больше не нужен: россияне предложили заканчивать с Британией
Актриса Орнелла Мути мечтает получить российское гражданство
Миро о возможном романе Лепса с Барановской: "К нему очередь выстроится"
Власти предлагают питаться на 40 рублей. Что будет с организмом?
Андрей Малахов серьёзно болен, подтвердил его врач
ДНР: генштаб ВСУ завершил разработку плана наступательной операции в Донбассе
Названо единственное условие для атаки на Украину
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Мир. Новости мира
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
США и Канада. Новости и аналитика
Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли?
Мир. Новости мира
Врачи перечислили необычные симптомы "омикрона" после выздоровления
Юрий Носовский Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский Усам Оздемиров Для рынка криптовалют в России близится момент истины Усам Оздемиров Любовь Степушова Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли? Любовь Степушова
Здоровье
Невролог Лисенкова раскрыла три самые частые причины дневной сонливости
Политика. Новости и аналитика
Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
Здоровье
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников