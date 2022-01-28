Андрей Данилко оправдался за песню о Бандере: "Не надо выдумывать"

Шоумен Андрей Данилко, выступивший на концерте в образе Верки Сердючки с песней про батьку Бандеру, рассказал, почему воспел украинского националиста.

Данилко объяснил, что на концертах на Украине не хватает позитива. Расшевелить публику он решил, исполнив песню о лидере украинского национального движения Степане Бандере.

"Батько наш — Бандера, Украина — мать. Мы за Украину будем воевать", — проникновенно запел артист на концерте в "Дизель шоу".

Андрей Данилко отметил, что не стоит искать в его выступлении какого-либо особого подтекста, так как он просто импровизировал.

"Не надо выдумывать то, чего нет. Эта песня в тот момент, когда записывалось "Дизель шоу", была вирусной и популярной в интернете, в TikTok. Я воспринимаю ее как просто песню, и не более того", — объяснил звезда эстрады Данилко в беседе со "Страной.ua".

Шоумен уверил, что не вкладывал в своё исполнение каких-либо никаких политических смыслов. В процессе съёмок шоу претензии ему никто не предъявлял, отметил артист. Композицию восприняли как весёлую шутку. Данилко заявил, что людям, которые отыскивают в его выступлении тайный смысл, просто нечем заняться.

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