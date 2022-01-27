В Госдуме хотят запретить Андрею Данилко въезд в Россию

Выступление Верки Сердючки с песней, воспевающей героя националистического движения Украины Степана Бандеры, послужило поводом для предложения закрыть въезд в Россию для Андрея Данилко.

Верка Сердючка (Андрей Данилко) спела песню во время концерта "Дизель-шоу" на Украине.

"Батько наш — Бандера, Украина — мать", — звучат слова песни, героизирующие борца за национальное движение Украины.

Публика с восторгом подхватила песню, стала подпевать и аплодировать артисту.

На шоумена с критикой обрушился депутат "Единой России", политолог, ранее возглавляющий непризнанную Донецкую народную республику, Александр Бородай.

"Существу по имени Верка Сердючка все позволено. Это типичное явление украинской политики. Вовка Зеленский и Верка Сердючка… Вся Украина с политической точки зрения представляет из себя беспрерывную клоунаду. Реагировать как-то серьёзно на это я бы не стал. Хотя въезд в страну Верке Сердючке не помешает запретить. Хотя бы по той причине, что у нас своих придурков хватает. Нам чужие не нужны", — цитирует слова политолога Газета.ру.

Андрей Данилко сам не рискует посещать Россию после событий 2014 года, связанных Крымским полуостровом. В СБУ Украины многим звёздам российской эстрады уже запретили появляться на территории Незалежной. В чёрный список попали Филипп Киркоров, Олег Газманов, певица Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, рэпера Моргенштерн, Максим Галкин и др. Этот список постоянно пополняется новыми именами.

Степан Бандера — украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Жители Юго-Восточной Украины, Польши, Белоруссии и России относятся к этой фигуре отрицательно, обвиняя в радикальном национализме, терроризме и коллаборационизме.

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