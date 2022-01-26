Борис Корчевников узнал, что у него есть сестра, которую скрывал от него отец

Телеведущий Борис Корчевников рассказал, что отец бросил его мать, когда та была беременна. Мужчина, с которым телеведущий сблизился в 13 лет, хранил от наследника много тайн.

Борис Корчевников, который до сих пор не женат, в своей программе "Судьба человека" поведал, что отец долгие годы держал в секрете то, что у него есть дочь. Родитель телеведущего около тридцати лет руководил Московским драматическим театром имени Пушкина, однако пристрастился к алкоголю и подорвал здоровье.

"Мой папа много скрывал от меня, в частности, мою сестру — его дочь от другого брака. Папа пил мой. Много. Сильно пил. И ушел сильно раньше из-за этого из жизни", — поделился личной болью Корчевников.

Звезда ТВ попытался наладить общение со сводной сестрой, которая работает учительницей начальных классов, однако найти общий язык с родственницей по отцу ему не удалось.

Корчевников периодически открывает для себя новых родных по линии отца. Он познакомился с двоюродным братом отца Евгением, который проживает в Сибири. Корчевников решил, что во многом он унаследовал черты родственников. Он заметил, что ещё у его деда не складывались семейные отношения, поэтому и он не может обрести личное счастье.

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