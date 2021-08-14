39-летний Борис Корчевников объяснил, почему до сих пор не женат

39-летний журналист и телеведущий Борис Корчевников объяснил, почему до сих пор не связал себя узами брака.

Раскрыть причину своего одиночества его сподвигли откровения гостя очередного выпуска телепередачи "Судьба человека" Родиона Газманова.

Сын известного певца Олега Газманова заявил, что его строгая мать никогда хорошо не относилась к его избранницам. Телеведущий отметил, что прекрасно понимает артиста.

"Я тоже водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!" — признался Корчевников.

Но стоит отметить, что ранее Корчевников состоял в браке, в отличие от гостя студии. Он был однажды женат на актрисе Анне-Сесиль Свердловой. Супруги расстались после семи лет брака. Артист не раскрывает причину развода, но признаётся, что ему до сих пор больно.

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