Божена Рынска о Литвиновой: "Ничего прелестного в юной Ренате нет"

Известный светский обозреватель Божена Рынска резко выразилась в адрес Ренаты Литвиновой. Она показала актрису до того, как та нашла свой индивидуальный и неповторимый стиль.

Рената Литвинова в студенческие годы

Божена Рынска прокомментировала снимки студенческих времён, когда Рената Литвинова училась во ВГИКе.

На чёрно-белых фотографиях будущая актриса, которая недавно отметила своё 55-летие, выглядит почти неузнаваемо. Обращают на себя внимание осветлённые волосы студентки в контрасте со жгуче-чёрными бровями.

"А мы думаем, что ничего прелестного в юной Ренате нет. Лохушка с нашмондоленными бровями. Вот сейчас — это да! Дива! Изысканная, пластичная. Рената расцветает до сих пор с каждым годом. Что будет в 80 лет, страшно представить. Тенденция, однако. В юности ей Рерберг говорил, что нужно найти собственный стиль, увидел в ней диву и начал лепить ее", — написала знаток светской жизни в своём Telegram-канале.

Ранее Божена Рынска высказалась о внешности Ксении Собчак. Она отметила, что знаменитость отличается выигрышными внешними данными.

"Внешность фотогеничная и очень выгодная. Лицо костистое, с ярко выраженным скелетом, костями", — писала светская обозревательница в своём ТГ-канале.

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