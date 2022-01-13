Празднование дня рождения Ренаты Литвиновой было прекращено полицией

Москвич, проживающий в доме на Патриарших прудах, настолько был возмущён шумом из ресторана, где отмечала свой день рождения актриса Рената Литвинова, что вызвал полицию. Об инциденте проинформировал Telegram-канал Super.

Обратившийся в полицию житель Патриарших негодовал из-за того, что вечеринка по случаю дня рождения Литвиновой не закончилась до 23:00 и гости артистки продолжали вести себя шумно.

Звезда, которая праздновала своё 55-летие, пригласила на мероприятие в числе прочих исполнительницу Земфиру, оперную певицу Хиблу Герзмава и пианиста Кирилла Рихтера. Праздничная вечеринка проходила в ресторане, расположенном на первом этаже в жилом доме.

Ренате Литвиновой пришлось завершить праздник сразу после того, как в ресторан прибыли вызванные возмущённым жильцом стражи порядка.

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