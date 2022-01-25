Алибасов обнаружил страшную находку на улице Москвы

Бари Алибасов не мог без содрогания и ужаса пройти мимо "улик", свидетельствующих о трагедии, возможно с человеческими жертвами.

Бари Алибасов примерил на себя роль комиссара Мегрэ. Его глубоко поразила находка на улице Москвы. Деятель шоу-бизнеса подключил все свои аналитические способности ума, чтобы разгадать тайну оставленных у люка кроссовок. Так как от владельца обуви и след простыл, а канализационный люк располагался прямо на пешеходной дорожке, Бари Каримович предположил страшное.

"Куда пропадают люди в Москве? Под нами люк. Прямо на пешеходной дорожке. Как вы думаете, где этот человек сейчас, чьи тапочки застряли у люка навсегда. Вот вам и Москва. Будьте внимательны, не лазьте в люк", — сказал главный "нанаец" страны с неподдельным ужасом смотря на картину, которая будоражила его воображение.

Подписчики оценили пугающий контент шоумена.

"Так человек внутри, зачем Вы люк закрыли?; "Конечно упал в люк, посмотрите, выручайте"; "Это Собянин станцию метро новую осматривает", — комментировали пост продюсера фолловеры.

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