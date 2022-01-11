Бари Алибасов о ситуации в Казахстане: "Это вся моя жизнь"

Продюсер группы "На-На" с тревогой следит за ситуацией в Казахстане, где он родился и где живут его родственники.

Бари Каримович родился в городе Чарск в Семипалатинской области Казахстана. Он неравнодушен ко всему, что происходит на его родине. Известия о беспорядках заставили продюсера переживать за родную для него страну и людях, которые в ней живут.

"Я вчера плакал по поводу того, что происходит в Казахстане. Это вся моя жизнь. Я и музыкантом известным стал в Казахстане. Для меня это больше, чем родина", — цитирует слова Алибасова Пятый канал.

Известие о том, что ситуация стабилизируется, несколько успокоило деятеля щоу-бизнеса.

"Слава Богу, что сейчас все восстановилось. Хочу пожелать казахстанцам, чтобы их жизнь была счастливой. Они этого заслуживают. И как лучшие соседи России, как лучшие друзья русских", — сказал Бари Каримович.

Главный "нанаец" страны опубликовал в своём Instagram пост, в котором признаётся в любви своей родине.

"Люблю свою Родину Казахстан. Он снова у всех на устах. Расцветай!" — написал продюсер в своём микроблоге.

Подписчики Алибасова поделились своими мыслями на этот счёт.

"В Усть-Каменогорске всё спокойно сейчас. Площадь оцеплена. Интернет не стабильный"; "Мирной жизни Казахстану", — писали фолловеры под постом продюсера.

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