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Автор Елена Былкина

Роза Сябитова: "Молодёжь свободна от обязательного размножения?"

Шоу-бизнес

Роза Сябитова рассказала, что ждёт молодых людей, отказавшихся от продолжения рода. Презрение родни за бездетность — лишь одна из "пугалок" старшего поколения.

Роза Сябитова: "Молодёжь свободна от обязательного размножения?"

Ведущая шоу "Давай поженимся!" оценила доводы тех, кто придерживается идеологии под названием "чайлдфри". Эта субкультура пропагандирует отказ от рождения детей.

Свой пост Сябитова озаглавила словами "Нужно ли молодёжи плодиться?". Она приводит текст заинтересовавшей её статьи, автор которой заявляет, что впервые в истории молодёжь свободна от обязательного размножения.

"Его аргументы следующие: "Против природы — современные защитные средства. Против традиций — свобода мышления… Его не ждёт, нищая старость — он сам всю жизнь готовится к ней, накапливая финансы. Его не ждёт тоска и одиночество — благодаря Интернету он сам выбирает окружение и интересную деятельность. Все стандартные "пугалки" для него смешны", — гласит текст материала, который привлёк внимание телесвахи.

Старшее поколение, по словам телеведущей, придумывает свои доводы в пользу деторождения.

"А кто будет родину защищать? Кто воды подаст? Мы даже создали меры воздействия на молодёжь: муж выгонит, а женщине без мужчины и профессии не выжить, или родня будет презирать за бездетность. Потому что это общественное мнение и позор", — привела аргументы тех, кто родил детей и не пожалел об этом.

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Не хотеть иметь детей — НОРМАЛЬНО! Кто такие Чайлдфри и почему их НЕНАВИДЯТ
Автор: Елена Былкина
Темы роза сябитова
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