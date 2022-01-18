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Автор Елена Былкина

Роза Сябитова рассказала, как компромат в интернете рушит жизни её клиенток

Шоу-бизнес

Телесваха Роза Сябитова предостерегла женщин от утечек компрометирующей информации в Сеть. В будущем такая слава играет с потенциальными невестами злую шутку.

Роза Сябитова рассказала, как компромат в интернете рушит жизни её клиенток

Ведущая шоу "Давай поженимся!" предупреждает о том, что информация в Интернете не исчезает. Спасти свою репутацию от "ошибок молодости" женщинам бывает непросто, так как компроматы в Сети удивительно живучи.

"Порой беспечность (или незнание этого закона) моих клиенток мешает не только моей работе, но и ломает им жизни из-за того, что они упустили свой шанс познакомиться с хорошим парнем", — написала Роза Сябитова в своём Instagram-аккаунте.

Такие "сливы", по словам телеведущей, мешают не только устраивать личную жизнь, но и получить хорошую работу.

"Работодатель заглянул на вашу социальную страницу, и обнаружил что-то шокирующее его? Или, как я говорила, у вас не задалось знакомство с парнем, потому-то он нашёл ваш аккаунт… и сделал вывод о вас, который его оттолкнул", — описывает различные сценарии Роза Раифовна.

Звезда ТВ сравнивает такие "сливы" с игрой в бадминтон бомбой замедленного действия. Сама Сябитова призналась, что стала осторожнее относиться ко всему, что говорит и делает.

Телесваха считает, что звёзды шоу-бизнеса особенно "заигрываются" с Интернетом, фабрикуя громкие скандалы. Она предупреждает, что подорванная репутация может нанести ущерб в будущем.

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Роза Сябитова: «Женщина должна терпеть» и другие откровения первой свахи страны
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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