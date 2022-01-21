Дочь рассказала, что Анастасия Заворотнюк не может говорить

Наследница Анастасии Заворотнюк Анна ответила на вопросы о состоянии онкобольной матери.

Анна Заворотнюк активно общается с подписчиками в своём Instagram-аккаунте. 25-летней девушке трудно говорить о больной раком мозга матери. Она предпочитает держать в тайне всё, что происходит с родительницей. При этом лаконичные ответы иногда проскальзывают в речи дочери актрисы.

Подписчики после признания Анны, что мама не может разговаривать, спросили девушку, тяжело ли ей обходиться без помощи и советов матери.

"Тяжело", — ответила наследница онкобольной актрисы.

Подобные вопросы больно ранят Заворотнюк-младшую. Иногда она осаживает чрезмерно любопытную публику.

Один такой бестактный вопрос вывел девушку из себя.

"Скажите, что у вашей мамы есть шансы выжить. Я сильно переживаю", — задал вопрос один из фолловеров.

В 2019 году Анастасии Заворотнюк поставили диагноз "глиобластома". Болезнь характеризуют как наиболее агрессивную форму опухоли мозга.

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