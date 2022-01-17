Дочь об онкобольной Анастасии Заворотнюк: "Болезнь действительно страшная"

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна раскрыла правду о состоянии матери.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" уже три года борется с тяжёлой формой онкологии. Рак поразил мозг актрисы, которая скрывается от публики и старается не афишировать свою болезнь.

Единственной "ниточкой", связующей Анастасию Заворотнюк с поклонниками является её дочь Анна. 26-летняя девушка тяжело переживает болезнь мамы. Наследнице актрисы даже пришлось обратиться за помощью к психологам, так как она склонна к депрессивным состояниям.

Анна редко говорит о болезни мамы, однако девушка сделала исключение и раскрыла правду о состоянии своей мамы.

"Держимся, как можем. Она воин. Но болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть ее такой!" - написала в своём Instagram-аккаунте дочь актрисы. страдающей онкологией.

Поклонники Анастасии Заворотнюк переживают за артистку. Супруг Анастасии Заворотнюк фигурист Пётр Чернышёв много трудится, чтобы оплатить дорогостоящее лечение жены. Он заработал около трёх миллионов рублей на гастролях в Дубае.

В 2010 году Анастасии Заворотнюк поставили диагноз "глиобластома". Болезнь характеризуют как наиболее агрессивную форму опухоли мозга. Актриса выезжает из своего загородного дома в Крекшино только на лечение и обследование. Режиссер Анатолий Демидов рассказывал, что актриса прибавила в весе, скрывает лицо за чёрными очками, а на голове носит платок.