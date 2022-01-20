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Автор Елена Былкина

Друг Абдулова рассказал о возможном внебрачном сыне артиста

Шоу-бизнес

Фото предполагаемого сына Александра Абдулова нашли в одном из пиджаков звезды отечественного кинематографа после смерти артиста. Журналисты отыскали того самого мальчика. 

Друг Абдулова рассказал о возможном внебрачном сыне артиста

На таинственном снимке, который обнаружили лишь в 2021 году, запечатлён некий мальчик. Близких артиста заинтриговала надпись на обратной стороне фотокарточки.

"Саша, это твой сын. Оля", — гласила подпись к фото.

"Комсомольская правда" отыскала того самого мальчика со снимка. Ребёнок уже давно вырос. Этого человека зовут Александр Коваль, ему 34 года. Предполагаемый наследник актёра тоже актёр.

О звёздном родителе Александр даже не догадывался. До публикации фото в газете мама Александра хранила тайну его появления на свет. Женщина призналась, что познакомилась с легендарным артистом в 1986 году на Одесской киностудии, где она работа костюмером. После кратковременного романа женщина родила сына.

Друг Абдулова Марк Горонок увидел фото ребёнка в 97-м году. Сам Абдулов называл мальчика сыном.

"В 97 году Александр Гаврилович показал мне фотографию с этим мальчиком. Он хранил снимок в портмоне. Сказал так: "вот, посмотри, у меня сын растёт", — цитирует слова Марка Горонка "КП". ,

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Найден сын Абдулова, чье фото актер хранил в потайном кармане
Автор: Елена Былкина
Темы марк горонок александр абдулов
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