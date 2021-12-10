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Родные Абдулова мечтают найти внебрачного сына актёра

Шоу-бизнес

Родственники Александра Абдулова нашли фото ребёнка в вещах артиста. Снимок подписан женщиной по имени Ольга. Это дало повод думать, что у актёра есть внебрачный сын.

Родные Абдулова мечтают найти внебрачного сына актёра

Родные покойного Александра Абдулова не теряют надежды отыскать наследника народного артиста РСФСР.

В пиджаке звезды советского кинематографа нашли фотографию некоего мальчика.

"Саша, это твой сын. Оля", — подписана фотокарточка.

Сведения о ребёнке у родных Абдулова весьма скудные. Наследники выдающегося артиста не знают ни имени, ни возраста мальчика. При этом родственники надеются, что ребёнок на фото — действительно сын Александра.

"Она как минимум пролежала в пиджаке 14 лет… Этот мальчик может быть внебрачным сыном Саши. На мой взгляд очень похож", — цитирует слова жены старшего брата актёра Альбины Абдуловой "Комсомольская правда".

Женщина рассказала, что Александр не любил посвящать родственников в свои личные дела. Альбина верит в то, что наследник Абдулова даст о себе знать.

За красавцем Абдуловым при жизни закрепилась слава ловеласа и сердцееда. В актёра были влюблены тысячи женщин Советского Союза. Артист был женат на Ирине Алфёровой. Их брак продлился 17 лет, однако ребёнок в этом союзе так и не появился.

Единственную дочь Евгению актёру подарила жена Юлия. Абдулов ушёл из жизни от рака лёгких в 2008 году, когда девочке не было ещё и года.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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