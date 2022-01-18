Вера Алдонина поделилась пророческим видео с Началовой

Наследница Юлии Началовой Вера Алдонина нашла видео, на котором они с мамой дают интервью. Сказанное в кадре сбылось почти в точности.

14-летняя дочь Юлии Началовой опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео с мамой. На кадрах певица с трёхлетней дочкой даёт интервью победительнице конкурса красоты "Мисс Вселенная" Оксане Фёдоровой.

Юлия Началова очень точно угадала творческие наклонности наследницы.

"Она каждый раз нам устраивает такие интересные спектакли. Она очень любит, когда реагирует публика, когда люди оценивают, что она делает. И всегда кланяется или говорит: "Ну где же крики "Браво!", ваши аплодисменты? Моя мечта — чтобы она играла в театре, чтобы была актрисой", — говорит Началова на видео.

Девочка нисколько не смущалась и сама активно участвовала в интервью.

"Я могу сказать, что я очень хорошенькая. Мне волшебство задавать и принцессой стать очень надо", — заявил ребёнок и рассказал о своей мечте дождаться принца на серебряном коне.

Вера Алдонина объяснила под видео, что с тех пор её взгляды на жизнь не изменились.

"Прошло уже столько лет, а желания всё те же… Волшебство задавать очень надо!!!" — написала девочка в Сети.

Алдонина действительно очень активно проявляет себя на сцене. Наследница Началовой поёт, играет в театре. Публика уверена, что Вера унаследовала талант знаменитой матери.

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