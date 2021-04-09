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Дочь Юлии Началовой исполнит песню матери на телевизионом шоу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

14-летняя наследница покойной певицы споёт песню "Герой не моего романа".

Дочь Юлии Началовой исполнит песню матери на телевизионом шоу

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет в марте 2019 года из-за сахарного диабета и сердечной недостаточности.

Дочь исполнительницы Вера Алдонина осталась без матери, но хранит о ней в своём сердце добрые воспоминания.

В память о матери у девочки остались её бессмертные песни.

Сегодняшний выпуск "Модного приговора" посвящён тридцатилетию программы "Утренняя звезда".

Вспомнить эту передачу решили в шоу про моду и стиль, куда был приглашён ведущий популярной программы из 90-х Юрий Николаев.

В программе вспомнили о знаменитых участниках и их песнях. Не прошли мимо и Юлии Началовой, которая блистала на передаче с самого юного возраста.

Юлия Началова стала победительницей конкурса "Утренняя звезда" в 1992 году.

Ирина Понаровская пригласила девочку выступать с ней в рамках гастрольных туров.

Музыкальная программа сделала Началову знаменитой.

В 14 лет Юлия завоевала Гран-при международного вокального конкурса Big Apple-95 в Нью-Йорке, где её соперницами были Кристина Агилера и Дина Браун.

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Юлия Началова на «Утренней звезде».
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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