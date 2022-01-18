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Автор Екатерина Широкова

Друг Градского об ограблении Коташенко: "Вдову разденут"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналист и телеведущий Андрей Караулов, друг покойного Александра Градского заявил, что за ограблением вдовы Марины Коташенко стоит "опытный человек".

Друг Градского об ограблении Коташенко: "Вдову разденут"

По словам Караулова, вдова не сможет доказать, что заработала хоть какие-то деньги самостоятельно.

"Вдову разденут, точнее, уже радели. Деньги-то не её были. И она не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой суммы", — заявил друг Градского на своём YouTube-канале. — "Я предупреждал Марину, я ей месяц назад всё сказал, я как в воду глядел".

Кто конкретно ограбил вдову, Караулов не назвал.

Ранее Pravda. Ru цитировала версию оперативников, которые взялись расследовать это дело о том, что якобы Коташенко могла инсценировать нападение. Есть версия, что вдова сделала всё это ради "перераспределения" наследства Градского. На имущество композитора, кроме вдовы, претендуют четверо его детей.

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Кто ограбил Градскую?
Автор: Екатерина Широкова
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