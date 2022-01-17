Монеточка продаёт квартиру из-за слива своего адреса в Сеть

Елизавета Гырдымова (настоящее имя певицы Монеточки) заявила, что вынуждена продать новую квартиру в Москве из-за того, что её расположение "утекло" в СМИ.

Исполнительницу хита "Русский ковчег", которая недавно проиграла суд и выплатила компенсацию в 900 тыс. рублей, преследуют неудачи. Елизавета делилась с фолловерами информацией о ремонте в своём новом жилье в столице, но старательно скрывала месторасположение своей квартиры.

Telegram-канал Mash вычислил, что Монеточка приобрела недвижимость в доме 1914 года постройки в Басманном районе Москвы за 20 миллионов рублей.

Как только ТГ-канал распространил эти сведения, к артистке стали стекаться любопытные.

Монеточка написала гневный пост в Instagram, в котором очень резко отозвалась о СМИ, которое испортило ей радость от переезда в новое жильё.

"Мэш, ты *****. Ты спалил адрес моего дома на аудиторию 1 млн+

Ты сделал это специально, найдя мою квартиру и придя туда без приглашения, карауля несколько часов возле двери, расспрашивая ТСЖ обо мне. Мэш, я считала тебя нормальным, но, кажется, вся гадость которую про тебя говорили, оказалась правдой. Считаю это максимально позорным журналистским поступком", — негодует певица.

Гырымова решила, что продаст квартиру, адрес которой спалили.

"Спасибо придурочным изданиям за то, что я уже не могу и не смогу жить в нашей новой квартире, уж поверьте, теперь мы будем продавать её", — заявила Елизавета.

Ранее певица обратилась к Стасу Костюшкину и тоже сказала ему "спасибо" за то, что отсудил у неё почти миллион рулей. Исполнитель хита "Женщина, я не танцую" увидел плагиат своей песни в композиции певицы под названием "Мамочка, я не зигую".

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