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Адвокат Костюшкина рассказал о деле против Монеточки

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Адвокат Стаса Костюшкина Роман Лалаян негодует, так как Елизавета Гырдымова (настоящее имя певицы Монеточки). по мнению стороны обвинения, использовала трек его клиента, не получив на то разрешения. Певица отказалась подписывать мирный договор, поэтому звёзды продолжили противоборство в суде. 

Адвокат Костюшкина рассказал о деле против Монеточки

Стас Костюшкин услышал в песне Гырдымовой "Мамочка, я не зигую" мелодию своего музыкального произведения "Женщина я не танцую". Он требует с певицы 900 тысяч рублей в качестве компенсации.

Монеточка не явилась на заседание суда, а её представители выстроили интересную защиту, уверяя, что Лиза Гырдымова сделала пародию на песню Костюшкина.

Лалаян в корне не согласен с данным утверждением.

"Есть переписка, где менеджмент артистки Монеточки предлагает приобрести права на данный трек, чтобы поучаствовать в определенной программе. Очистить, грубо говоря. Получает стоимость "очистки", отказывается платить и использует, а потом начинает говорить о том, что все это пародия", — цитирует слова Лалаяна "Газета.Ru".

Костюшкин узнал, что Монеточка поёт песню "Мамочка, я не зигую" в 2018 году. Он предлагал певице прекратить использовать спорную песню и не выплачивать компенсацию. Гырдымова отказалась от мирного соглашения, поэтому противостояние перетекло в судебную плоскость.

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кс-солист группы «Чай вдвоём» Стас Костюшкин подал в суд на певицу Монеточку за плагиат.
Автор: Елена Былкина
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