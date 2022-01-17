Шукшиной не понравился "Последний богатырь-3" из-за Киркорова

Актриса Мария Шукшина рассказала, что ей совсем не понравилась третья часть фильма "Последний богатырь", который сейчас идёт в кинотеатрах.

Шукшина призналась, что её первоначальный интерес к фильму был вызван хорошим актёрским составом, но своё впечатление от просмотра кинокартины она сравнила с "ударом обухом по голове".

"Ценностный кризис буквально на днях ударил меня обухом по голове: вынужденно посмотрела "Последний богатырь" с моей любимой Еленой Валюшкиной, хватило на 40 минут, когда Киркоров, изображающий Жар-птицу и одновременно себя, снёс яйцо под Первый концерт Чайковского", — рассказала Шукшина в своём Telegram-канале.

По её мнению, этот эпизод и задействованный в нём герой испортили всё впечатление от фильма настолько, что она не нашла в себе сил и желания его досмотреть.

"Не досмотрела, потому что тошно и противно стало… Что с нами не так, если мы делаем кассу сказкам с подобным содержанием?" — спросила артистка своих подписчиков.

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